Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv

Entra nel vivo l’ultima fase del percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con la Coppa del Mondo di sci alpino che fa tappa ad Adelboden per una delle grandi classiche del Circo Bianco. Sabato 10 gennaio si disputerà il gigante maschile sulla pista elvetica sede dell’undicesima tappa stagionale del circuito maggiore.

L’Italia spera di avvicinarsi alla zona podio soprattutto con Alex Vinatzer, che occupa attualmente la quinta piazza nella graduatoria di specialità dopo cinque gare in cui non ha mai fatto peggio di 14° trovando una buona costanza di rendimento e piazzando anche un grande exploit come il secondo posto di Beaver Creek. Obiettivo top15 per Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite, mentre gli altri azzurri proveranno a centrare la qualificazione per la seconda manche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, quando partono gli azzurri e la startlist del gigante maschile di Adelboden. La gara verrà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (prima manche su Rai 2, seconda su Rai Sport); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE ADELBODEN

Sabato 10 gennaio

Ore 10.30 Prima manche gigante maschile ad Adelboden (Svizzera) – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Seconda manche gigante maschile ad Adelboden (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA GIGANTE ADELBODEN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (prima manche) e Rai Sport (seconda manche).

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO ALEX VINATZER E GLI ALTRI AZZURRI?

Salvo interruzioni dovute a causa di varia natura, gli atleti partiranno nella prima manche a intervalli di 1’45” dall’1 al 15, di 1’30” dal 16 al 30, di 45″ dal 31 in poi. Previste inoltre delle pause televisive di 2’15” dopo il 15, 22 e 30.

Alex Vinatzer: pettorale 10, ore 10:45.45.

Luca De Aliprandini: pettorale 19, ore 11:02.15.

Filippo Della Vite: pettorale 27, ore 11:16.00.

Giovanni Franzoni: pettorale 47, ore 11:35.45.

Tobias Kastlunger: pettorale 58, ore 11:44.15.

Simon Talacci: pettorale 65, ore 11:49.30.

STARTLIST GIGANTE ADELBODEN

1 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

2 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

5 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

6 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

9 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

10 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

11 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

12 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

13 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

14 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

15 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

17 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

18 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

19 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

21 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer

22 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

24 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

25 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

26 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

27 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

28 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

29 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

30 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

31 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar

32 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

33 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

34 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

35 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head

36 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

37 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic

38 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

39 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

40 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli

41 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer

42 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 AIN Rossignol

43 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

44 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

45 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol

46 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

47 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

48 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

49 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

50 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

51 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

52 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

53 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

54 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

55 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl

56 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

57 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

58 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

59 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

60 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

61 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

62 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

63 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 AIN Atomic

64 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl

65 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol

66 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

67 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar

68 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

69 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic

70 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR Rossignol