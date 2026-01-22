Biathlon
Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella short individual di Nove Mesto 2026: n. di pettorale, orari, tv
Saranno cinque le azzurre al via della 12.5 km short individual femminile di Nove Mesto Na Morave, in Cechia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, venerdì 23 gennaio, l’azione scatterà alle ore 18.15, e saranno 93 le atlete in gara.
Tra le cinque italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Dorothea Wierer, inserita nel gruppo rosso, con il pettorale numero 36, che scatterà alle ore 18:33:00, e Lisa Vittozzi, inserita a sua volta nel gruppo rosso, con il pettorale numero 42, che sarà al via alle ore 18:36:00.
La diretta tv della 12.5 km short individual femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026
Venerdì 23 gennaio
Ore 18.15: 12.5 km short individual femminile a Nove Mesto Na Morave (Cechia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTONO LISA VITTOZZI E DOROTHEA WIERER?
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON
1 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 18:15:30 1
2 JAKIELA Joanna POL 1999 18:16:00
3 MEIER Lea SUI 2001 18:16:30
4 GANDLER Anna AUT 2001 18:17:00
5 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 18:17:30
6 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 18:18:00
7 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 18:18:30
8 TRAUBAITE Judita LTU 2000 18:19:00
9 LEHTONEN Venla FIN 1995 18:19:30
10 REID Joanne USA 1992 18:20:00
11 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 18:20:30
12 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 18:21:00
13 JISLOVA Jessica CZE 1994 18:21:30
14 SCHNEIDER Sophia GER 1997 18:22:00
15 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 18:22:30
16 WEIDEL Anna GER 1996 18:23:00 B
17 PASSLER Rebecca ITA 2001 18:23:30 1
18 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 18:24:00 B
19 BULINA Sanita LAT 2001 18:24:30 1
20 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 18:25:00 B
21 JUPPE Anna AUT 1999 18:25:30 2
22 KLEMENCIC Polona SLO 1997 18:26:00 B
23 BENDIKA Baiba LAT 1991 18:26:30 2
24 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 18:27:00 B
25 DZHIMA Yuliia UKR 1990 18:27:30 2
26 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 18:28:00 B
27 LEINAMO Sonja FIN 2002 18:28:30 2
28 RICHARD Jeanne FRA 2002 18:29:00 B
29 REMENOVA Maria SVK 2000 18:29:30 2
30 y JEANMONNOT Lou FRA 1998 18:30:00 R
31 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 18:30:30 2
32 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 18:31:00 R
33 SKAR Siri NOR 2003 18:31:30 2
34 MAGNUSSON Anna SWE 1995 18:32:00 R
35 REPINC Lena SLO 2003 18:32:30 2
36 r WIERER Dorothea ITA 1990 18:33:00 R
37 HORODNA Olena UKR 2004 18:33:30 2
38 SIMON Julia FRA 1996 18:34:00 R
39 HAMALAINEN Inka FIN 2005 18:34:30 2
40 BENED Camille FRA 2000 18:35:00 R
41 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 18:35:30 2
42 VITTOZZI Lisa ITA 1995 18:36:00 R
43 CARRARA Michela ITA 1997 18:36:30 2
44 BASERGA Amy SUI 2000 18:37:00 R
45 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 18:37:30 2
46 MICHELON Oceane FRA 2002 18:38:00 R
47 FICHTNER Marlene GER 2003 18:38:30 2
48 PREUSS Franziska GER 1994 18:39:00 R
49 GASPARIN Aita SUI 1994 18:39:30 2
50 MINKKINEN Suvi FIN 1994 18:40:00 R
51 HEDSTROM Anna SWE 1997 18:40:30 2
52 ZUK Kamila POL 1997 18:41:00
53 KINK Julia GER 2004 18:41:30
54 IRWIN Deedra USA 1992 18:42:00
55 TOMINGAS Tuuli EST 1995 18:42:30
56 ANDEXER Anna AUT 2003 18:43:00
57 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 18:43:30
58 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 18:44:00
59 LANGEL Coralie SUI 2001 18:44:30 3
60 SABULE Annija LAT 1997 18:45:00
61 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 18:45:30
62 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 18:46:00
63 YTTERHUS Guro NOR 2004 18:46:30
64 NORDQVIST Johanna SWE 2000 18:47:00
65 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 18:47:30
66 FREED Margie USA 1997 18:48:00
67 LIND Annie SWE 1997 18:48:30
68 DMYTRENKO Valeriia UKR 1997 18:49:00
69 KEBINGER Hanna GER 1997 18:49:30
70 STEINER Tamara AUT 1997 18:50:00
71 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 18:50:30
72 MAKA Anna POL 1992 18:51:00
73 PLECHACOVA Ilona CZE 2006 18:51:30
74 MORIC Iva CRO 2004 18:52:00 G
75 GAIM Grete EST 1993 18:52:30
76 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 18:53:00
77 METTLER Lydia SUI 1996 18:53:30
78 GENEVA Milana KAZ 2004 18:54:00
79 RAJANDO Emma Roberta EST 2004 18:54:30
80 DUPONT Chloe GBR 2003 18:55:00
81 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 18:55:30
82 MORTON Darcie AUS 1999 18:56:00
83 ADZHAMOVA Raya BUL 2007 18:56:30
84 MAKAROVA Aliona MDA 1994 18:57:00
85 KLIMINA Darya KAZ 1989 18:57:30
86 DICKSON Emily CAN 1997 18:58:00
87 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 18:58:30
88 MEZDREA Andreea ROU 2001 18:59:00
89 GREEN Moira CAN 2004 18:59:30
90 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 19:00:00
91 GRUNDAHL Janice CAN 2000 19:00:30
92 GOWLING Gillian CAN 1999 19:01:00
93 KOCERGINA Natalja LTU 1985 19:01:30