Quando partono Goggia, Della Mea e le azzurre, Gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale, orari, tv

Nove italiane prenderanno parte al gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena martedì 20 gennaio sulla pista Erta nella località altoatesina. Classica gara infrasettimanale tra le porte larghe sulle nevi italiane, la prima manche si disputerà alle ore 10.30 mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Si tratterà della penultima gara in questa specialità prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre settimane (Cerimonia d’Apertura il 6 febbraio).

Grande attesa per il rientro in gara di Federica Brignone, che si ripresenterà al cancelletto di partenza a 292 giorni di distanza dal bruttissimo infortunio rimediato a inizio aprile in occasione dei Campionati Italiani. La Campionessa del Mondo di gigante testerà la propria condizione e cercherà di ritrovare il feeling con il grande evento internazionale, fondamentale in vista dei Giochi, dove spera di poter recitare un ruolo da protagonista assoluta dopo aver alzato al cielo la Sfera di Cristallo generale.

Sofia Goggia si rimetterà in gioco dopo aver faticato nelle discipline veloci tra Zauchensee e Tarvisio: arriverà una squillo importante da parte della fuoriclasse bergamasca, tra l’altro in lotta per la permanenza nel secondo sottogruppo di merito, fondamentale per sperare di avere un buon pettorale di partenza? Lara Della Mea sta attraversando un ottimo momento di forma tra slalom e gigante, dunque insegue delle importanti conferme in avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi.

Da seguire con grande attenzione la giovane promessa Anna Trocker, che grazie agli eccellenti risultati conseguiti nella Nor-Am Cup è riuscita ad abbassare il pettorale e scatterà con il numero 36, desiderosa di conquistare la qualificazione alla seconda manche in occasione della sua seconda presenza in Coppa del Mondo. A completare il contingente tricolore saranno Asja Zenere, Alice Pazzaglia, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Ambra Pomarè.

Il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete scattino a intervalli di 1’45”, poi si scenderà a 1’30” tra il numero 16 e il numero 30, a seguire si passerà a 1′. Previsti tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30. Naturalmente salvo interruzioni dovute ad avversità meteo, cadute, infortuni, cause di forza maggiore, etc.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, il pettorale e l’orario di partenza delle italiane nel gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play (gratis), Eurosport 2, Discovery+, DAZN (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PETTORALI E A CHE ORA PARTONO LE ITALIANE NEL GIGANTE DI KRONPLATZ

Sofia Goggia (pettorale numero 12): ore 10.49 e 15 secondi.

Federica Brignone (pettorale numero 13): ore 10.51.

Lara Della Mea (pettorale numero 18): ore 11.01.

Asja Zenere (pettorale numero 23): ore 11.10.

Anna Trocker (pettorale numero 36): ore 11.30.

Alice Pazzaglia (pettorale numero 38): ore 11.32

Giorgia Collomb (pettorale numero 39): ore 11.33.

Ilaria Ghisalberti (pettorale numero 47): ore 11.41.

Ambra Pomarè (pettorale numero 49): ore 11.43.

CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE A KRONPLATZ

Martedì 20 gennaio

Ore 10.30 Gigante femminile a Kronplatz, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Gigante femminile a Kronplatz, seconda manche – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA GIGANTE KRONPLATZ: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST GIGANTE FEMMINILE A KRONPLATZ

1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

2 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

7 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

11 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

14 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

18 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

19 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

20 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

21 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

23 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

24 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

25 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

27 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

28 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

29 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

30 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

31 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

33 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

34 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

36 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

37 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

38 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

39 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

40 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

41 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

42 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

43 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

44 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

45 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Salomon

46 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

47 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

48 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

49 6296380 POMARE Ambra 2004 ITA Rossignol

50 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

51 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

52 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol

53 56548 WALDAUF Sophia 2001 AUT Rossignol

54 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard

55 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

56 207083 ERTL Romy 2007 GER Head

57 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

58 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

59 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic