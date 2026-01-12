Coppa del Mondo
Quando partono Della Mea e le italiane nello slalom di Flachau 2026: orari, n. di pettorale, tv
Martedì 13 gennaio è in programma lo slalom di Flachau, valevole come dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. Sulla pista austriaca si disputerà la settima gara stagionale tra i rapid gates, con in palio punti pesanti per la graduatoria di specialità (dominata sin qui da Mikaela Shiffrin) e soprattutto per la classifica generale in ottica Sfera di Cristallo assoluta.
L’Italia vuole confermare il trend positivo delle ultime settimane e spera di ottenere un buon risultato di squadra anche nella Night Race salisburghese, affidandosi in primis alle sue punte di diamante Lara Della Mea e Martina Peterlini, reduci rispettivamente dal sesto e decimo posto di Kranjska Gora. La selezione azzurra sarà completata da Giulia Valleriani, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli ed infine dalla sedicenne napoletana Giada D’Antonio, tutte a caccia della qualificazione per la seconda manche per sognare di ottenere la convocazione olimpica a Cortina.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, quando partono le italiane e la startlist dello slalom di Flachau. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SLALOM FLACHAU
Martedì 13 gennaio
Ore 17.45 Prima manche slalom femminile a Flachau (Austria) – Diretta tv su Rai Sport
Ore 20.45 Seconda manche slalom femminile a Flachau (Austria) – Diretta tv su Rai Sport
PROGRAMMA SLALOM FLACHAU: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport.
Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTONO LARA DELLA MEA E LE ALTRE ITALIANE?
Salvo interruzioni dovute a causa di varia natura, le atlete partiranno nella prima manche a intervalli di circa 1’30” dall’1 al 15, di circa 1’20” dal 16 al 30, di circa 1 minuto dal 31 in poi. Previste inoltre delle pause televisive di 2’15” dopo il 15, 22 e 30.
Lara Della Mea: pettorale 18, ore 18:11.55 circa.
Martina Peterlini: pettorale 21, ore 18:15.55 circa.
Giulia Valleriani: pettorale 41, ore 18:43.05 circa.
Beatrice Sola: pettorale 48, ore 18:50.05 circa.
Emilia Mondinelli: pettorale 54, ore 18:56.05 circa.
Giada D’Antonio: pettorale 70, ore 19:12.05 circa.
STARTLIST SLALOM FLACHAU
STARTLIST SLALOM FLACHAU
1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
2 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl
3 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
4 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
6 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
8 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
9 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
10 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
11 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
12 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
13 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
14 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl
16 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
17 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head
18 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
21 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
22 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head
23 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
24 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic
25 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
26 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol
27 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
28 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol
29 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
30 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
31 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl
32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
33 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
34 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
35 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN
36 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head
37 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
38 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
39 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli
40 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
41 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol
42 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic
43 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
44 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer
45 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head
46 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol
47 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle
48 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol
49 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic
50 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol
51 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head
52 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic
53 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head
54 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon
55 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
56 507297 LANDSTROEM Moa 2005 SWE Atomic
57 198318 JALLAT Annabel 2003 FRA Nordica
58 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN
59 308304 WATANABE Eren 2003 JPN
60 198307 OLLIER Marjolaine 2003 FRA Atomic
61 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl
62 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol
63 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head
64 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS Fischer
65 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
66 225733 PALLA Victoria 2001 GBR Rossignol
67 539927 LAPANJA Lila Grace 1994 SLO Stoeckli
68 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO Nordica
69 325119 GIM Sohui 1996 KOR Head
70 6297622 D’ANTONIO Giada 2009 ITA Head
71 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
72 355069 BECK Madeleine 2004 LIE Voelkl
73 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol
74 555035 BONDARE Liene 1996 LAT Atomic
75 575022 MARKTHALER Lara 2007 RSA
76 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic