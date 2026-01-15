Coppa del Mondo
Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Tarvisio 2026: orario, n. di pettorale, tv
Venerdì 16 gennaio (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo testa a disposizione delle atlete per trovare il giusto feeling con la pista italiana e per cercare le migliori linee in vista della gara in programma sabato 17 gennaio, a maggior ragione considerando che non il Circo Bianco non è protagonista in questa località da addirittura quindici anni.
Riflettori puntati su Sofia Goggia, che ha avuto in sorte il pettorale numero 11 dopo una poca brillante prestazione offerta nel primo test in terra friulana. Il programma di giornata prevede che le prime cinque atlete partano a intervalli di due minuti, poi si scenderà a 1’15” a partire dal pettorale numero 6. La fuoriclasse bergamasca scenderà, dunque, alle ore 11.15 e 30 secondi, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura (rinvii per condizioni meteo avverse, stop per infortuni, etc.).
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Sofia Goggia per la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv e streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NELLA PROVA DI TARVISIO
Sofia Goggia partirà alle ore 11.15 e 30 secondi di venerdì 16 gennaio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime cinque atlete partano a intervalli di due minuti, poi si scenderà a 1’15” a partire dal pettorale numero 6 (quello di Goggia).
PETTORALE SOFIA GOGGIA NELLA PROVA DI TARVISIO
Sofia Goggia indosserà il pettorale numero 11.
CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA TARVISIO
Venerdì 16 gennaio
Ore 11.00 Seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Tarvisio
PROGRAMMA SECONDA DISCESA TARVISIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA TARVISIO
1 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
2 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
3 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
4 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
5 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
7 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
8 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
9 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
10 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
14 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
15 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
16 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
18 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
19 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
20 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
21 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
22 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
24 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
25 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
26 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
27 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
30 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
31 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
33 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head
34 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
36 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic
37 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
40 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
41 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
42 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
43 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
45 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
46 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
47 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
48 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
49 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
50 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
51 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
52 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
53 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
54 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU