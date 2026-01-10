Quando parte Sofia Goggia nel superG di Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tv

Sofia Goggia sarà il punto di riferimento dell’Italia nel superG femminile di Zauchensse, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il fine settimana in Austria dopo la discesa libera del sabato, dove l’azzurra non è andata oltre una poco soddisfacente diciassettesima posizione. L’auspicio è che la nostra portacolori riesca a riscattarsi su una pista decisamente tecnica e molto impegnativa, con l’incognita meteo che sembrerebbe mettere a rischio la regolare disputa dell’evento.

L’appuntamento è per domenica 11 gennaio alle ore 12.00. Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 11 e dunque scatterà alle ore 12.21 e 30 secondi, salvo ritardi dovuti ad avverse condizioni meteo, infortuni o pause dovute a ragioni di varia natura: il programma di giornata prevede che le prime 15 scendano a intervalli di 2’10”. Tra le sue rivali di riferimento ci saranno la statunitense Lindsey Vonn, le austriache Ariane Radler e Cornelia Huetter, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, la neozelandese Alice Robinson,

Di seguito il quadro dettagliato con orario di partenza e pettorale di Sofia Goggia nel superG di Zauchensee, oltre al calendario dettagliato, alla startlist e al palinsesto tv/streaming di questa prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NEL SUPERG DI ZAUCHENSEE?

Sofia Goggia ha avuto in dote il pettorale numero 11 e scatterà alle ore 12.21 e 30 secondi, salvo ritardi dovuti a ragioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime 15 scendano a intervalli di 2’10” e che ci sia un tv break di 2’15” dopo la conclusione della 15ma discesa. Dalla 16 alla 30 l’intervallo scenderà a 1’50”, poi a 1’20” dal 31 con break di 2’15” dopo i numeri 22 e 30.

CHE PETTORALE HA SOFIA GOGGIA NEL SUPERG DI ZAUCHENSEE?

Numero 11.

CALENDARIO SUPERG FEMMINILE A ZAUCHENSEE

Domenica 11 gennaio

Ore 12.00 SuperG femminile a Zauchensee – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SUPERG ZAUCHENSEE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 fino alle ore 13.00 e a seguire su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SUPERG FEMMINILE A ZAUCHENSEE

1 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

2 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

3 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

7 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

8 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

9 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

10 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

13 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

14 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

15 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

16 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

17 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

18 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

19 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

20 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

22 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

23 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

24 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

25 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

26 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

27 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

28 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

29 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

30 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

31 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

32 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

34 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

35 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

36 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head

38 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic

39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

40 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

41 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

42 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

43 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

44 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

45 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

46 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

47 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

48 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

49 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

50 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

51 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

52 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

53 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

54 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

55 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU

56 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle