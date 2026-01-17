Quando parte Sofia Goggia nel superG di Tarvisio 2026: orario, n. di pettorale, tv

Saranno otto le azzurre al via del superG femminile di Tarvisio (Italia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, domenica 18 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.15, e saranno 60 le atlete al via, con 19 Paesi rappresentati.

Sofia Goggia, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra ha ricevuto in sorte il numero 11 e, salvo ritardi ed interruzioni, partirà alle ore 11.35. La gara, infatti, inizierà alle ore 11.15 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno tutte a distanza di 2’00” l’una dall’altra.

Per il superG femminile di Tarvisio (Italia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery, DAZN, invece la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Domenica 18 gennaio – Tarvisio (Italia)

Ore 11.15: superG femminile – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA?

La gara inizierà alle ore 11.15 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno tutte a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Sofia Goggia, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra ha ricevuto in sorte il numero 11 e, salvo ritardi ed interruzioni, partirà alle ore 11.35.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 PIROVANO Laura ITA

2 STUHEC Ilka SLO

3 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER

4 GAUCHE Laura FRA

5 AICHER Emma GER

6 HUETTER Cornelia AUT

7 VONN Lindsey USA

8 RAEDLER Ariane AUT

9 SUTER Corinne SUI

10 MIRADOLI Romane FRA

11 GOGGIA Sofia ITA

12 CURTONI Elena ITA

13 LIE Kajsa Vickhoff NOR

14 ROBINSON Alice NZL

15 LEDECKA Ester CZE

16 MELESI Roberta ITA

17 PUCHNER Mirjam AUT

18 CASHMAN Keely USA

19 BLANC Malorie SUI

20 CERUTTI Camille FRA

21 HAEHLEN Joana SUI

22 FLURY Jasmine SUI

23 ORTLIEB Nina AUT

24 AGER Christina AUT

25 HAASER Ricarda AUT

26 MUZAFERIJA Elvedina BIH

27 FEST Nadine AUT

28 SUTER Jasmina SUI

29 GRENIER Valerie CAN

30 MANGAN Tricia USA

31 GROB Stefanie SUI

32 JOHNSON Breezy USA

33 ALLEMAND Sara ITA

34 SCHMITT Janine SUI

35 MORENO Cande AND

36 SCHOEPF Emily AUT

37 PLESHKOVA Julia AIN

38 WECHNER Lena AUT

39 MONSEN Marte NOR

40 THALER Sara ITA

41 BOCOCK Mary USA

42 DURRER Delia SUI

43 BRUNNER Stephanie AUT

44 DIREZ Clara FRA

45 DELAGO Nicol ITA

46 CUTLER Haley USA

47 MOLLIN Allison USA

48 WRIGHT Isabella USA

49 MEYER Garance FRA

50 DELAGO Nadia ITA

51 WILES Jacqueline USA

52 POHJOLAINEN Rosa FIN

53 GASIENICA-DANIEL Maryna POL

54 CAMINAL SANTURE Jordina AND

55 FAUSCH Sina SUI

56 MING-NUFER Priska SUI

57 GRAY Cassidy CAN

58 BARUZZI FARRIOL Francesca ARG

59 CAILL Ania Monica ROU

60 SMALL Greta AUS