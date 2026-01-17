Coppa del Mondo
Quando parte Sofia Goggia nel superG di Tarvisio 2026: orario, n. di pettorale, tv
Saranno otto le azzurre al via del superG femminile di Tarvisio (Italia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, domenica 18 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.15, e saranno 60 le atlete al via, con 19 Paesi rappresentati.
Sofia Goggia, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra ha ricevuto in sorte il numero 11 e, salvo ritardi ed interruzioni, partirà alle ore 11.35. La gara, infatti, inizierà alle ore 11.15 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno tutte a distanza di 2’00” l’una dall’altra.
Per il superG femminile di Tarvisio (Italia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery, DAZN, invece la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Domenica 18 gennaio – Tarvisio (Italia)
Ore 11.15: superG femminile – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA?
La gara inizierà alle ore 11.15 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno tutte a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Sofia Goggia, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurra ha ricevuto in sorte il numero 11 e, salvo ritardi ed interruzioni, partirà alle ore 11.35.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 PIROVANO Laura ITA
2 STUHEC Ilka SLO
3 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER
4 GAUCHE Laura FRA
5 AICHER Emma GER
6 HUETTER Cornelia AUT
7 VONN Lindsey USA
8 RAEDLER Ariane AUT
9 SUTER Corinne SUI
10 MIRADOLI Romane FRA
11 GOGGIA Sofia ITA
12 CURTONI Elena ITA
13 LIE Kajsa Vickhoff NOR
14 ROBINSON Alice NZL
15 LEDECKA Ester CZE
16 MELESI Roberta ITA
17 PUCHNER Mirjam AUT
18 CASHMAN Keely USA
19 BLANC Malorie SUI
20 CERUTTI Camille FRA
21 HAEHLEN Joana SUI
22 FLURY Jasmine SUI
23 ORTLIEB Nina AUT
24 AGER Christina AUT
25 HAASER Ricarda AUT
26 MUZAFERIJA Elvedina BIH
27 FEST Nadine AUT
28 SUTER Jasmina SUI
29 GRENIER Valerie CAN
30 MANGAN Tricia USA
31 GROB Stefanie SUI
32 JOHNSON Breezy USA
33 ALLEMAND Sara ITA
34 SCHMITT Janine SUI
35 MORENO Cande AND
36 SCHOEPF Emily AUT
37 PLESHKOVA Julia AIN
38 WECHNER Lena AUT
39 MONSEN Marte NOR
40 THALER Sara ITA
41 BOCOCK Mary USA
42 DURRER Delia SUI
43 BRUNNER Stephanie AUT
44 DIREZ Clara FRA
45 DELAGO Nicol ITA
46 CUTLER Haley USA
47 MOLLIN Allison USA
48 WRIGHT Isabella USA
49 MEYER Garance FRA
50 DELAGO Nadia ITA
51 WILES Jacqueline USA
52 POHJOLAINEN Rosa FIN
53 GASIENICA-DANIEL Maryna POL
54 CAMINAL SANTURE Jordina AND
55 FAUSCH Sina SUI
56 MING-NUFER Priska SUI
57 GRAY Cassidy CAN
58 BARUZZI FARRIOL Francesca ARG
59 CAILL Ania Monica ROU
60 SMALL Greta AUS