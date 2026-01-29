Quando parte Federica Brignone nella discesa di Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv

Federica Brignone sarà tra le otto azzurre al via della discesa libera femminile che a Crans Montana segna il rientro dell’azzurra nella specialità in Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la gara di domani, venerdì 30 gennaio, partirà alle ore 10.00.

Salvo ritardi o interruzioni, Federica Brignone partirà alle ore 10.30.15: l’azzurra, inserita nel secondo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra l’1 ed il 5 oppure tra il 16 ed il 20. Brignone scatterà col pettorale numero 16.

Per la discesa femminile di Crans Montana (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Venerdì 30 gennaio

Ore 10.00 Discesa libera femminile – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE?

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 ORTLIEB Nina AUT

2 MIRADOLI Romane FRA

3 MONSEN Marte NOR

4 WILES Jacqueline USA

5 SUTER Corinne SUI

6 VONN Lindsey USA

7 JOHNSON Breezy USA

8 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER

9 GOGGIA Sofia ITA

10 PIROVANO Laura ITA

11 LIE Kajsa Vickhoff NOR

12 HUETTER Cornelia AUT

13 AICHER Emma GER

14 PUCHNER Mirjam AUT

15 LEDECKA Ester CZE

16 BRIGNONE Federica ITA

17 FLURY Jasmine SUI

18 RAEDLER Ariane AUT

19 STUHEC Ilka SLO

20 DELAGO Nicol ITA

21 MOLLIN Allison USA

22 DELAGO Nadia ITA

23 CURTONI Elena ITA

24 AGER Christina AUT

25 MING-NUFER Priska SUI

26 GAUCHE Laura FRA

27 BLANC Malorie SUI

28 DURRER Delia SUI

29 SCHMITT Janine SUI

30 WRIGHT Isabella USA

31 HAASER Ricarda AUT

32 SCHOEPF Emily AUT

33 CASHMAN Keely USA

34 PLESHKOVA Julia AIN

35 FEST Nadine AUT

36 CERUTTI Camille FRA

37 MELESI Roberta ITA

38 SUTER Jasmina SUI

39 HAEHLEN Joana SUI

40 WECHNER Lena AUT

41 CUTLER Haley USA

42 MUZAFERIJA Elvedina BIH

43 MANGAN Tricia USA

44 MORENO Cande AND

45 ZENERE Asja ITA

46 SMALL Greta AUS

47 BOCOCK Mary USA

48 CAILL Ania Monica ROU