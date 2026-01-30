Quando gioca l’Italia le prossime partite agli Europei di pallanuoto femminile 2026: orari, avversarie, tv, streaming

Inizierà quest’oggi la seconda fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso a Funchal, in Portogallo: le otto squadre che hanno superato la prima fase sono state suddivise in due gironi da quattro.

L’Italia è inserita nel Gruppo E ed affronterà nella seconda fase, nell’ordine, la Grecia, sabato 31 gennaio alle ore 14.00 italiane, e la Francia, domenica 1° febbraio alle ore 16.30 italiane. Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno alle semifinali.

La diretta tv degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, infine la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Risultati utili della prima fase

Italia-Croazia 24-12

Grecia-Francia 23-5

Classifica iniziale Girone E: Grecia 3, Italia 3, Croazia 0, Francia 0.

SECONDA FASE A GIRONI

31/1/2026 – 1a GIORNATA

14:00 GRUPPO E (1A – 1C) Grecia – Italia

1/2/2026 – 2a GIORNATA

16:30 GRUPPO E (1C – 2A) Italia – Francia

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: per i match dell’Italia su OA Sport.