Perugia–Trento accende la 18ª giornata di Superlega: è sfida da scudetto! Modena–Piacenza e Milano–Civitanova con vista sui playoff

E’ forse il momento della verità per decretare la vincitrice della regular season, questa 18ª giornata di Superlega che potrebbe incidere in maniera profonda sugli equilibri della regular season, soprattutto nella parte alta della classifica. Il calendario mette subito sul tavolo un confronto di assoluto livello come Perugia–Trento, seguito da altri due incroci chiave in ottica playoff quali Modena–Piacenza e Milano–Civitanova, senza dimenticare le sfide che coinvolgono la corsa salvezza, sempre più serrata.

Il piatto forte del weekend è senza dubbio la sfida tra Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino, in programma domenica alle 18.00 al Pala Barton Energy. Perugia arriva all’appuntamento da capolista con 44 punti e con il morale alto dopo aver battuto 3-0 il Berlin Recycling Volleys in Champions League, confermando solidità, profondità di roster e continuità di rendimento. In campionato i Block Devils sono reduci dal successo esterno a Civitanova, un 3-1 che ha ulteriormente rafforzato la loro leadership. Trento, terza a quota 39, si presenta invece dopo una settimana più complicata: il ko per 3-0 sul campo dello Ziraat Bankasi Ankara in Champions ha lasciato qualche scoria, ma la squadra di Mendez resta una delle più complete del torneo, come dimostrato dal netto 3-0 inflitto a Milano nell’ultimo turno di Superlega. Il confronto diretto vale molto più dei tre punti: Perugia può provare ad allungare ulteriormente in vetta, Trento ha bisogno di una risposta forte per restare agganciata al treno di testa e rilanciarsi in vista del finale di stagione.

Altro snodo cruciale della giornata è Valsa Group Modena–Gas Sales Bluenergy Piacenza, in programma sabato sera al PalaPanini. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica, con Piacenza quarta a 35 e Modena quinta a 34, e arrivano alla sfida con sensazioni opposte. Piacenza ha mostrato solidità sia in campionato, grazie al 3-0 su Grottazzolina, sia in Europa, dove ha espugnato Soria vincendo 3-1 in CEV Cup. Modena, invece, è chiamata a reagire dopo il passo falso di Monza, uno 0-3 che ha evidenziato qualche difficoltà nei momenti chiave. Il confronto del PalaPanini promette equilibrio, ritmo elevato e grande intensità, con il servizio e la gestione dei finali di set destinati a fare la differenza in un match che può pesare tantissimo nella griglia playoff.

Domenica alle 16.00 l’attenzione si sposta sull’Allianz Cloud per Allianz Milano–Cucine Lube Civitanova, altro incrocio di alto profilo. Milano, settima con 26 punti, cerca continuità dopo una fase complicata e arriva alla gara dopo la sconfitta di Trento in campionato, ma con buone sensazioni europee grazie al successo esterno in Challenge Cup contro la Crvena Zvezda. Civitanova, sesta a quota 31, si presenta invece forte del 3-0 ottenuto a Varsavia in Champions League, una vittoria che ha restituito fiducia e confermato la crescita del gruppo di Medei, nonostante il recente ko interno con Perugia. È una partita che può indirizzare in modo significativo la corsa alle prime sei posizioni, con entrambe le squadre chiamate a trovare il giusto equilibrio tra aggressività e gestione dei momenti delicati.

Il programma della domenica alle 18.00 propone anche Cisterna Volley–Rana Verona, gara che mette di fronte ambizioni molto diverse. Verona, seconda in classifica con 42 punti, arriva dal netto 3-0 su Cuneo e vuole proseguire la propria corsa ai vertici, mentre Cisterna, penultima a quota 11, è alla ricerca di punti pesanti dopo la sconfitta al tie-break contro Padova. Sulla carta il divario è netto, ma la pressione della classifica e il fattore campo potrebbero rendere la sfida più insidiosa del previsto.

Sempre alle 18.00 spazio a Yuasa Battery Grottazzolina–Sonepar Padova, confronto diretto nella parte bassa della graduatoria. Padova ha ritrovato fiducia grazie al successo sofferto contro Cisterna, mentre Grottazzolina cerca risposte dopo il ko di Piacenza. Per i marchigiani potrebbe trattarsi dell’ultimo treno per la permanenza nella massima serie. Chiude il quadro MA Acqua S.Bernardo Cuneo–Vero Volley Monza, altra sfida delicata a cavallo tra zona salvezza e playoff. Monza, reduce dal convincente 3-0 su Modena, vuole dare continuità ai segnali positivi, mentre Cuneo è chiamata a reagire dopo la sconfitta di Verona per non restare invischiata nelle ultime posizioni.