Panathinaikos-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Prosegue la delicata settimana di Eurolega 2025-2026 per la Virtus Bologna. La squadra bianconera, dopo aver sconfitto in casa i lituani dello Zalgiris Kaunas, affronteranno oggi la complicata trasferta sul campo del Panathinaikos. Sfida impegnativa per le V-Nere che deve vincere per continuare l’inseguimento alle posizioni che garantirebbero i play-in.

La squadra di coach Ivanovic, nonostante le assenze, è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa e vuole proseguire il trend positivo. Le V-Nere, all’undicesimo posto in classifica con 10 successi ed altrettante sconfitte trovano sulla loro strada la corazzata del Panathinaikos. La squadra greca è una delle più attrezzate dell’intero torneo e punta a rivincere l’Eurolega dopo l’affermazione nel 23/24.

Gli ellenici hanno perso in casa le ultime due partite e due giorni fa sono stati battuti dall’Olimpia Milano. Match quindi non impossibile per la Virtus che però in trasferta trova sempre particolare difficoltà. Non ci sarà Luca Vildoza, fermato da un infortunio, mentre rientrerà Momo Diouf per dare una mano in entrambe le metà campo.

PROGRAMMA EUROLEGA 2026

Giovedì 8 gennaio

Ore 20.15 Panathinaikos-Virtus Bologna (Telekom Center, Atene)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING PANATHINAIKOS-VIRTUS BOLOGNA

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport