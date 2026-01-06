Panathinaikos-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Appuntamento oggi per la ventesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera il Panathinaikos ospita l’Olimpia Milano. Al Telekom Center di Atene va in scena una sfida di grande prestigio e peso specifico elevato nella corsa alla post-season europea, con due squadre in momenti molto diversi ma entrambe alla ricerca di risposte importanti.

Il Panathinaikos arriva a questo confronto da quinta forza del torneo, con 12 successi già conquistati e una posizione solida in zona playoff. I greci fanno leva su un rendimento interno tradizionalmente molto elevato e puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare ulteriormente la propria classifica, cercando continuità in una fase cruciale della stagione.

Situazione più delicata in casa Olimpia Milano, dodicesima in classifica con 9 vittorie e reduce da tre sconfitte consecutive. La squadra di Peppe Poeta arriva ad Atene dopo aver subito quasi 100 punti in entrambe le ultime due partite giocate, un dato che evidenzia le difficoltà difensive del momento. L’EA7 è chiamata a una reazione forte per restare agganciata al treno play-in, cercando un successo esterno che avrebbe un peso specifico enorme contro un’avversaria di altissimo livello.

Palla a due che verrà alzata al Telekom Center oggi, alle ore 20.15, per una sfida di grande richiamo del basket europeo. Diretta TV garantita da Sky Sport Uno, con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla della sfida tra Panathinaikos ed EA7 Emporio Armani Milano.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Ore 20.15 — Panathinaikos-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Uno

PROGRAMMA PANATHINAIKOS-MILANO EUROLEGA BASKET 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport