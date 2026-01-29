Pallanuoto femminile, l’Italia liquida anche la Turchia e chiude la prima fase degli Europei a punteggio pieno

Il Setterosa chiude con un’altra netta vittoria la prima fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: l’Italia, che era già sicura del primo posto nel Gruppo C, liquida nell’ultimo, ininfluente, match, la Turchia, già eliminata, sconfitta per 25-11.

L’Italia avanza alla seconda fase, dove ripartirà con 3 punti, ed affronterà, nel Girone E, Grecia e Francia, con le elleniche che partiranno a loro volta a quota 3: in questo nuovo raggruppamento le prime due classificate andranno in semifinale, incrociando le prime due dell’altro girone che si formerà nella seconda fase, con Spagna, Ungheria, Israele e Paesi Bassi.

Nel primo quarto il Setterosa indirizza chiaramente il match, piazzando un parziale di 6-0 in meno di 4′: l’Italia dilaga subito con la doppietta di Marletta e le reti di Bettini, Ranalli, Cocchiere e Meggiato. La Turchia si sblocca dopo 6’35” di gioco, ma a seguire anche Cergol si iscrive al tabellino delle marcatrici. Molnar per le anatoliche sigla la rete del 7-2.

Nella seconda frazione le azzurre iniziano ad amministrare l’ampio margine, abbassando il ritmo in attacco: per tre volte la Turchia torna a -4, ed a rispondere colpo su colpo sono Bettini, Gant e Cocchiere. La stessa Bettini dà di nuovo il +6 all’Italia, ma Ivanova fissa lo score sull’11-6 a metà gara.

Nel terzo periodo la Turchia torna di nuovo a -4, ma i gol di Ranalli e Cergol fissano ancora il gap a 6 gol. Le anatoliche accorciano a -5, ma Tabani sigla il 14-8. Le turche si riportano sul -5, poi il Setterosa alza l’intensità in difesa e piazza il parziale che spegne definitivamente le velleità delle avversarie: i gol di Leone e Cocchiere e la doppietta di Ranalli portano al doppiaggio delle anatoliche sul 18-9.

Nell’ultimo quarto resta aperto il parziale delle azzurre, che vanno ancora in gol con Ranalli, Cocchiere, Meggiato e Giustini, ritoccando il massimo vantaggio sul 22-9. Dopo 8 gol consecutivi delle azzurre, torna a segnare, dopo oltre 8′, su rigore, la Turchia. Il Setterosa risponde con Bacelle, poi le anatoliche segnano ancora con Yermakova. Marletta segna ancora in superiorità e poi su rigore per fissare il punteggio sul definitivo 25-11.

TABELLINO

Italia-Turchia 25-11

Italia: Condorelli, Tabani 1, Leone 1, Bacelle 1, Gant 1, Cergol 2, Giustini 1, Marletta 4, Ranalli 5, Cocchiere 4, Bettini 3, Santapaola, Papi, Meggiato 2. All. Silipo.

Turchia: Aydinlik, Gurcan, Burali 1, Yermakova 4, Ivanova 1, Temel 1, Ozdemir, Molnar 3, Moroglu 1, Boykova, Keremoglu, Suzmecelik. All. Marcoci.

Arbitri: Dutilh (Paesi Bassi), Santos (Portogallo).

Note – Parziali: 7-2, 4-4, 7-3, 7-2. Superiorità numeriche: Italia 3/3 + 2 rigori e Turchia 2/3. Santapaola (I) subentra a Condorelli a metà del secondo tempo, a 4.22. Aydinlik (I) subentra a Boykova all’inizio del terzo tempo. La Turchia iscrive 12 giocatrici a referto.