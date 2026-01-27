Pallanuoto
Pallanuoto femminile, agli Europei nette affermazioni per le cinque pretendenti all’oro
Proseguono gli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nella seconda giornata della prima fase a gironi non ci sono sorprese, dal momento che i match sulla carta vedevano tutti fronteggiarsi squadre con un gap tecnico elevato.
Nel Girone C, quello dell’Italia, il Setterosa resta a punteggio pieno liquidando la Serbia per 17-6, mentre la Croazia regola la Turchia per 16-9 e sfiderà le serbe per il passaggio del turno. Nel Girone A, che incrocerà quello delle azzurre nella seconda fase, la Grecia annichilisce la Francia con un netto 23-5, mentre la Germania doppia la Slovacchia, sconfitta per 22-11.
Nel Girone B l’Ungheria passeggia con la Romania, sconfitta per 28-3, mentre la Spagna fa un sol boccone delle padrone di casa del Portogallo, battute per 22-7. Nel Girone D, infine, passano alla seconda fase i Paesi Bassi, che fanno un allenamento agonistico con la Svizzera, spazzata via per 28-2, ed Israele, che supera la Gran Bretagna per 11-6.
EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2026
Risultati
Paesi Bassi-Svizzera (D) 28-2 (10-1, 7-0, 7-0, 4-1)
Germania-Slovacchia (A) 22-11 (7-5, 6-1, 4-1, 5-4)
Italia-Serbia (C) 17-6 (5-2, 5-1, 4-2, 3-1)
Ungheria-Romania (B) 28-3 (7-0, 7-1, 6-0, 8-2)
Israele-Gran Bretagna (D) 11-6 (2-1, 2-1, 4-2, 3-2)
Grecia-Francia (A) 23-5 (7-2, 7-2, 6-0, 3-1)
Turchia-Croazia (C) 9-16 (4-2, 2-5, 2-4, 1-5)
Portogallo-Spagna (B) 7-22 (1-5, 2-5, 2-7, 2-5)
Classifiche
Girone A: Grecia 6, Francia 3, Germania 3, Slovacchia 0.
Girone B: Ungheria 6, Spagna 3, Portogallo 3, Romania 0.
Girone C: Italia 6, Croazia 3, Serbia 3, Turchia 0.
Girone D: Paesi Bassi 6, Israele 6, Svizzera 0, Gran Bretagna 0.