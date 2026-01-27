Olympiacos-Milano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming

Oggi martedì 27 gennaio (ore 18.00) si gioca Olympiacos-Milano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La formazione lombarda tornerà in campo dopo aver regolato per 3-0 le modeste serbe del Lajkovac e sarà impegnata in uno scontro diretto di fondamentale importanza nella lotta per la conquista del primo posto nella Pool C, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea (la seconda classificata disputerà i playoff).

Al momento le meneghine svettano in testa al girone con 3 vittorie (10 punti), appena davanti all’Eczacibasi Istanbul (3 successi, 9 punti) e all’Olympiacos (2 affermazioni, 5 punti), dunque non sono ammessi passi falsi in questa trasferta in Grecia, contro le padrone di casa regolate per 3-0 nel confronto d’andata. Le rosablù partiranno con i favori del pronostico al Melina Merkouri Rentis della capitale ellenica, ma dovranno stare molto attente a una formazione capace di battere l’Eczacibasi e di rimescolare le carte del raggruppamento.

Coach Stefano Lavarini si affiderà al suo sestetto riferimento guidato dall’opposto Paola Egonu, dalle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, dalla palleggiatrice Francesca Bosio, dalle centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic. Tra le fila dell’Olympiacos si distinguono le attaccanti Milica Kubura, Ivana Vanjak e Amanda Coneo, oltre a una centrale di rango internazionale come Jovana Stevanovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Olympiacos-Milano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Grecia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO OLYMPIACOS-MILANO VOLLEY OGGI

Martedì 27 gennaio

Ore 18.00 Olympiacos Pireo vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA OLYMPIACOS-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.