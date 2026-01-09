Olimpia Milano-Anadolu Efes oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Si completa per l’Olimpia Milano il doppio turno di Eurolega 2025-2026 che entra in scena per il ventunesimo turno. Al Forum arriva l’Anadolu efes, che ha avuto delle grandi stagioni nel passato recente, ma che qui arriva sotto il segno degli infortuni.

Ce ne sono diversi a contrassegnare l’annata del club turco, che ha decisamente vissuto stagioni migliori: ad oggi è 6-14 e dunque nel gruppo delle ultime in classifica, in una situazione che però ancora non è di definitivo addio ai play-in. Play-in che, dopo il colpo ad Atene, vuole riprendere in mano l’Olimpia, che sta provando il cambio di passo per rientrare nelle prime dieci posizioni nonostante le continue situazioni di problemi fisici.

Il match tra Olimpia Milano e Anadolu Efes vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30.

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-ANADOLU EFES OGGI

Venerdì 9 gennaio

Ore 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Anadolu Efes – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-ANADOLU EFES, EUROLEGA 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport