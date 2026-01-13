Modena-Trento per riprendere la corsa, Perugia a Cuneo per consolidare il primo posto nella 16ma di Superlega

Prosegue con il turno infrasettimanale della 16ma giornata la settimana intensa di Superlega che può incidere in maniera profonda sugli equilibri della classifica. Con il campionato ormai entrato nella sua fase cruciale, ogni punto pesa e ogni incrocio assume un valore strategico, sia nella corsa alle prime posizioni sia nella delicata lotta per la salvezza. Il programma propone sfide di grande fascino, derby regionali e confronti diretti che promettono spettacolo e tensione agonistica.

Il match clou della giornata è senza dubbio Valsa Group Modena–Itas Trentino, in programma al PalaPanini e trasmesso in diretta su Rai Sport. Una classica del volley italiano che arriva in un momento chiave per entrambe le formazioni. Modena è reduce dalla sconfitta per 3-1 a Perugia, maturata al termine di una gara intensa e combattuta, nella quale i canarini hanno dimostrato di poter reggere il confronto con la capolista per lunghi tratti. I 19 punti di Porro, i 16 di Buchegger e i 13 di Davyskiba certificano una produzione offensiva di alto livello, ma nei momenti decisivi è mancata quella lucidità necessaria per trasformare le buone fasi di gioco in set vinti. Il PalaPanini diventa quindi un fattore fondamentale per una squadra che cerca continuità e conferme nella zona alta della classifica.

Situazione diversa, ma non meno delicata, per Trentino, reduce dal ko interno al tie break contro Verona, una sconfitta pesante soprattutto per come è maturata. I dolomitici avevano vinto i primi due set giocando una pallavolo solida e ordinata, trascinati da Faure e Michieletto, entrambi a quota 15 punti, con un buon contributo anche di Flavio e Ramon. La rimonta subita ha però evidenziato qualche difficoltà nella gestione della pressione e nella tenuta mentale nei momenti prolungati del match. La trasferta di Modena diventa così un banco di prova cruciale: Trento è chiamata a una risposta immediata per non perdere ulteriore terreno nella corsa alle prime posizioni.

Alle spalle del big match, grande attenzione per il derby veneto tra Rana Verona e Sonepar Padova, in programma al Pala AGSM AIM. Verona arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia dopo l’impresa di Trento, firmata da uno straordinario Keita, MVP con 29 punti, affiancato da un Darlan devastante nei momenti chiave. I gialloblù occupano il secondo posto in classifica e sanno di non potersi permettere rallentamenti nella rincorsa alla vetta. Padova, invece, è reduce dal 3-0 subito a Civitanova, una gara nella quale ha lottato soprattutto nei set finali senza però riuscire a capitalizzare le occasioni avute. La classifica resta complicata e il derby rappresenta una tappa fondamentale per ritrovare fiducia e punti in una fase della stagione che non concede più margini di errore.

Sfida di grande interesse anche all’Allianz Cloud, dove l’Allianz Milano ospita Gas Sales Bluenergy Piacenza. Milano arriva dal successo per 3-1 su Cisterna, costruito grazie ai 23 punti di Reggers e ai 19 di Recine, dimostrando di avere più soluzioni offensive e una discreta capacità di gestione dei momenti difficili. Piacenza è reduce dal netto 3-0 su Monza, con Bovolenta MVP grazie ai suoi 16 punti, e sembra aver ritrovato continuità dopo una fase altalenante. Le due squadre sono vicine in classifica e condividono l’obiettivo di consolidare una posizione stabile in zona play off, rendendo il confronto dell’Allianz Cloud uno snodo importante anche in ottica di scontri diretti.

In vetta alla graduatoria è tornata a comandare Sir Susa Scai Perugia, impegnata in una trasferta tutt’altro che banale sul campo della MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Gli umbri arrivano dal successo su Modena che ha rafforzato il primato, ma Cuneo ha mostrato segnali incoraggianti nell’ultimo turno battendo Grottazzolina 3-0, con l’ex di turno Zaytsev top scorer e Sala MVP. Perugia parte favorita, ma dovrà mantenere alta la concentrazione per evitare cali di tensione in un palazzetto che può diventare insidioso contro una squadra affamata di punti salvezza.

Ampio spazio anche alla sfida tra Yuasa Battery Grottazzolina e Cucine Lube Civitanova. I marchigiani sono reduci dal convincente successo su Padova, con Nikolov top scorer a quota 16 e una prova solida in tutti i fondamentali, e puntano a restare agganciati alla zona alta della classifica. Grottazzolina, ultima, è chiamata a un’altra prova di orgoglio per rimettere in moto una stagione fin qui complicata, cercando segnali positivi soprattutto sul piano dell’atteggiamento e della continuità di gioco.

La giornata si chiuderà giovedì con Cisterna Volley–Vero Volley Monza, uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza. Cisterna arriva dalla sconfitta di Milano ma ha mostrato sprazzi di buon gioco, mentre Monza, reduce dal ko di Piacenza, cerca continuità dopo alcuni segnali di crescita. In palio non ci sono solo tre punti, ma una bella fetta di salvezza. .