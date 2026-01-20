Lorenzo Sonego travolge lo spagnolo Taberner e approda al secondo turno degli Australian Open

Tutto molto facile per Lorenzo Sonego all’esordio negli Australian Open 2026. Il tennista di Torino, che difende i quarti di finale dell’anno scorso, parte con il piede giusto nel primo Slam dell’anno, dominando lo spagnolo Carlos Taberner, numero 99 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 6-0 6-3 in appena un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Davvero tutto molto facile per Sonego, che ora attende di sapere se dovrà vivere un derby azzurro con Lorenzo Musetti, visto che il piemontese attende proprio il vincente del match tra il toscano e il belga Raphael Collignon.

I numeri del match rispecchiano il dominio da parte di Sonego, che ha chiuso con 12 ace, mentre Taberner ha commesso addirittura 11 doppi falli. Il piemontese ha vinto l’82% di punti quando ha servito la prima e soprattutto ha messo a segno 28 vincenti contro i 12 dell’avversario, che ha avuto decisamente più errori non forzati (32 contro 21).

Dopo un avvio di match abbastanza tranquillo, nel quinto gioco Sonego si procura ben quattro palle break, ma non riesce a sfruttarle complici due errori dello stesso piemontese e due servizi vincenti dello spagnolo. Si arriva poi sul 4-4 e nel nono game Sonego si porta ancora sul 15-40 e questa volta il break arriva per il nativo di Torino, con Taberner che viene tradito dal suo dritto. L’azzurro si prende così il primo set in suo favore per 6-4.

Il secondo set è un monologo del numero 40 del mondo, che avanti nel match gioca davvero sciolto e non lascia scampo allo spagnolo. Il break arriva subito nel primo game, con lo spagnolo che va ancora fuorigiri con il dritto. Il copione del match è abbastanza chiaro e Sonego prosegue nel suo dominio, strappando il servizio all’avversario anche nel terzo e quinto game. In poco più di venti minuti il piemontese conquista il secondo per 6-0.

La striscia di game consecutivi per Sonego non si ferma e l’azzurro trova un altro break a zero in avvio di terzo set. Il piemontese vive l’unico momento di flessione di tutto il suo match nel quarto gioco, quando con un doppio fallo concede due palle del controbreak a Taberner, che successivamente trova il passante di rovescio vincente. Sonego rimedia poi nel settimo game, ottenendo un altro break, questa volta con lo spagnolo a commettere doppio fallo. Nel nono game si chiude tutto, con l’azzurro che strappa nuovamente la battuta a Taberner, prendendosi il set per 6-3 e la qualificazione al secondo turno.