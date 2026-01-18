LIVE Virtus Bologna-Treviso, Serie A basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Virtus Bologna – Treviso, partita valida per la 16esima giornata di Serie A di basket.

In casa Olidata, questa sera, si presenta la Nutribullet, vincitrice in volata contro Varese per 86-83. Tuttavia i pronostici del match sono tutti a favore dei padroni di casa. Nei 15 incontri disputati fin qui, 14 sono stati vinti dalla Virtus inclusa la serie di playoff dei quarti di finale del 2021 vinta da Bologna per 3-0. La sola ed unica vittoria portata a casa da Treviso contro Bologna fino ad ora è quella del 30 aprile 2023 (89-88). Dato che diventa, per la panchina veneta, ancora più negativo se si guarda agli scontri in trasferta:8-0 per gli emiliani.

Coach Ivanovic si troverà di fronte una squadra completamente diversa rispetto all’andata. Nonostante la classifica (Treviso è penultima con 3 vittorie e 11 sconfitte) non bisogna farsi ingannare. I veneti hanno cambiato sia allenatore che diversi giocatori e in quest’ultimo periodo risulta molto più aggressiva di qualche mese fa. Inoltre, i padroni di casa, dovranno fare a meno di Diarra, Smailagic e Vildoza, tutti e tre fuori per problemi fisici. Nessun assente, invece, per Treviso che potrà contare, dunque, sul poster al completo.

All’andata i bianconeri si sono imposti per 79-101 guidati dai 25 punti e 4 rimbalzi di Alston, i 16 punti e 8 assist di Edwards, gli 11 punti e 5 rimbalzi di Diarra e i 10 punti, 5 recuperi e 4 assist di Vildoza. Fondamentale, per i padroni di casa, non commettere passi falsi. La diretta avversaria, Germani Brescia, con la quale si trova appaiata al primo posto della classifica con 24 punti e uno score di 12 vittorie e 2 sconfitte, sarà impegnata in casa di Cantù, all’ultimo posto dietro Treviso.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’evento con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. La palla a 2 è fissata per le 19:00. Non ci resta che darvi l’appuntamento a più tardi e augurarvi buona lettura!