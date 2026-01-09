LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Lollobrigida cerca risposte nei 3000, azzurri per il titolo nel team pursuit

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata del Campionato Europeo di speed skating 2026 in programma a Tomaszów Mazowiecki in Polonia. Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio l’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, ospita gli Europei 2026 di speed skating su singole distanze, primo grande appuntamento continentale della nuova stagione e, soprattutto, una tappa di avvicinamento cruciale alle Olimpiadi di Milano Cortina, in programma tra poco più di un mese. La rassegna europea apre ufficialmente il 2026 del pattinaggio di velocità e lo fa in un contesto particolare, nel quale molte nazionali stanno privilegiando il lavoro in prospettiva olimpica rispetto alla ricerca del picco di forma immediato.

Anche l’Italia arriva in Polonia dopo un periodo di carico allenante importante, con l’obiettivo dichiarato di presentarsi al massimo della condizione all’appuntamento a cinque cerchi. È un approccio condiviso da diverse squadre e che rende questi Europei potenzialmente più aperti ed equilibrati, soprattutto nelle prove di fondo, dove le assenze di alcuni protagonisti internazionali pesano sul quadro complessivo.

La prima giornata di gare, in programma venerdì sera, offrirà subito un mix interessante tra prove individuali e competizioni di squadra, fornendo indicazioni preziose sullo stato di avanzamento della preparazione. Per l’Italia, l’attenzione sarà rivolta in particolare al settore maschile, dove le punte di diamante restano Davide Ghiotto e Andrea Giovannini, chiamati a guidare anche il team pursuit insieme a Michele Malfatti. Proprio la prova a squadre rappresenterà un primo banco di prova collettivo, utile per valutare automatismi e condizione generale. Da Ghiotto non è lecito attendersi una versione scintillante. Il veneto ha faticato a trovare continuità nelle ultime uscite di Coppa del Mondo, in particolare sui 5000 metri, anche a causa di un problema alla schiena accusato prima della tappa di Salt Lake City. Il secondo posto nei 10.000 metri a Heerenveen resta comunque un segnale di solidità, in una stagione chiaramente impostata con lo sguardo rivolto ai Giochi.

Il panorama maschile è reso ancora più interessante dalle assenze di rilievo, come quelle del ceco Metoděj Jílek, del francese Timothy Loubineaud, primatista mondiale dei 5000 metri, e del norvegese Sander Eitrem. In questo scenario, i riflettori si accendono sul padrone di casa Vladimir Semirunniy, reduce da prestazioni molto convincenti nelle ultime tappe del massimo circuito. Oggi, nei 1000 metri, occhio agli olandesi Scheperkamp, Pins e Vos ma anche al pericoloso padrone di casa Piotr Michalski

Sul fronte femminile, l’Italia affida le proprie speranze soprattutto a Francesca Lollobrigida, impegnata nelle distanze intermedie e nella mass start. La romana arriva da una stagione non semplice, segnata da qualche acciacco, e questi Europei rappresentano un passaggio utile per raccogliere riscontri più che per inseguire a tutti i costi il risultato. Accanto a lei, attenzione anche a Serena Pergher, chiamata a confermare nei 500 metri i progressi evidenziati in Coppa del Mondo. La prima giornata degli Europei di Tomaszów Mazowiecki si presenta quindi come un test significativo, forse più orientato alle sensazioni che al cronometro, ma comunque capace di offrire indicazioni importanti. Con Milano Cortina sempre più vicina, ogni gara diventa un tassello fondamentale nella costruzione olimpica, e anche questa rassegna continentale può lasciare segnali preziosi per il futuro immediato dello speed skating azzurro.

