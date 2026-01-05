LIVE Sonego-Sakamoto, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: esordio stagionale in singolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 250 di Hong Kong (HKG) che vede di fronte Lorenzo SONEGO, all’esordio stagionale nel circuito, opposto all’esuberante nipponico Rei Sakamoto.

Esordio nella stagione 2026 per il 30enne torinese, che ha preso parte ieri al tabellone di doppio affianco di Lorenzo Musetti sconfiggendo in due combattuti parziali Kecmanovic/Muller. Il ghiaccio è quindi stato rotto, ma Sonego in questo avvio di stagione è importantissimo vincere partite visto che sono 400 i punti che l’azzurro difende agli Australian Open dove l’anno scorso fu brillante ad issarsi fino ai quarti di finale sconfitto da Shelton.

Il primo rivale nel torneo asiatico è pericolosissimo, come tipologia di tennis. Sakamoto è classe 2006 ed è il prospetto più interessante che il Paese del Sol Levante è stato in grado di produrre nell’ultimo decennio, dalla decaduta del giapponese più vincente di sempre Kei Nishikori. Sa qualcosa della sua competitività Matteo Arnaldi, che nel 2025 a Shanghai risolse la pratica in suo favore solo dopo una battaglia estenuante durata sì 2 set ma quasi 3 ore.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 250 di Hong Kong, esordio stagionale di Lorenzo SONEGO opposto al nipponico Rei Sakamoto. Si parte dalle ore 6:30, vi aspettiamo!