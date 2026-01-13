LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA: gara importante per la classifica generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del PSL di Bad Gastein, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di snowboard 2025/2026. A pochi giorni dal successo di Roland Fischnaller a Scuol (Svizzera) in PGS, il circuito si sposta a Bad Gastein (Austria) per un evento di PSL che promette spettacolo.

L’ultima tappa di questa specialità è andata in scena lo scorso 20 dicembre a Davos, in quella che è stato anche l’unico eventi del PSL fino ad ora. In quell’occasione l’Italia è stata grande protagonista, piazzando 3 atleti sul podio di cui uno sul gradino più alto. Quest’oggi la spedizione azzurra proverà a confermarsi ad altissimi livelli sia al maschile che al femminile.

A Davos proprio dal settore rosa è arrivata la vittoria. Nella gara femminile elvetica si è imposta Elisa Caffont, che sha sconfitto in finale Zuzana Maderova, mentre Lucia Dalmasso si è arresa ai quarti di finale terminando in sesta posizione. Le due azzurre proveranno ad essere della partita anche a Bad Gastein dove lo scorso anno Caffont salì sul gradino più basso del podio.

Nella gara maschile di Davos l’Italia ha piazzato sul podio Gabriel Messner ed Aaron March. In quell’occasione i due azzurri si sono affrontati in semifinale con la vittoria di Messner, che in finale si è poi arreso ad Arvid Aunder. March ha un feeling particolare con la neve di Bad Gastein, dove lo scorso anno ottenne il successo.

Le fasi finali del PSL di Bad Gastein andranno in scena in notturna, con l’inizio previsto per le 18.45. Nel primo pomeriggio spazio alle qualificazioni con le donne impegnate dalle 14.30 ed i maschi dalle 15.10. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale delle fasi finali del PSL di Bad Gastein con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!