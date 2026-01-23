LIVE Sinner-Spizzirri, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’insidia principale sarà il gran caldo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno degli Australian Open tra Jannik Sinner e l’americano Eliot Spizzirri. Primo confronto diretto tra i due con il vincente che troverà agli ottavi uno tra Luciano Darderi ed il russo Karen Khachanov. Per l’azzurro la possibilità di continuare a testarsi in vista della seconda settimana. Si giocherà probabilmente in condizioni indoor, non per la pioggia ma per il fortissimo caldo atteso a Melbourne.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si è presentato all’appuntamento con il primo Slam stagionale da campione in carica. Continuadunque la corsa alla difesa al titolo per il numero 2 ATP, che prima di giungere a Melbourne Park aveva disputato soltanto incontri di esibizione cedendo in quel di Seul al rivale Carlos Alcaraz, e superando invece al match tiebreak il canadese Auger-Aliassime nel match facente parte dell’Australian Open Opening Week. All’esordio ha superato agevolmente il francese Gaston, ritiratosi dopo il secondo set, per poi concedere 7 giochi all’australiano Duckworth.

Dal canto suo Spizzirri, ventiquattrenne di Stamford (Connecticut, Stati Uniti d’America), è giunto al terzo turno a margine della sorprendente vittoria in 4 set sul brasiliano Fonseca, e del sudato successo per 3-2 sul cinese Yibing Wu. Numero 85 del ranking internazionale l’americano issandosi ai sedicesimi ha siglato il suo miglior risultato Slam. In carriera vanta 5 titoli Challenger, l’ultimo dei quali collezionato nel 2025 sul cemento di Jingshan.

I turni superati finora da Sinner e Spizzirri:

1T Sinner-Gaston 6-2 6-1 ritiro

2T Sinner-Duckworth 6-1 6-4 6-2

1T Spizzirri-Fonseca 6-4 2-6 6-1 6-2

2T Spizzirri-Yibing Wu 6-2 6-4 6-7 (4) 4-6 6-3

La sfida di terzo turno degli Australian Open tra Jannik Sinner e l’americano Eliot Spizzirri sarà il secondo incontro sulla Rod Laver Arena dalle 00.30 dopo Keys-Pliskova. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!