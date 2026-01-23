LIVE Serbia-Italia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: serve un miracolo storico nella bolgia di Belgrado

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Italia-Serbia degli Europei di pallanuoto

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia ed i padroni di casa della Serbia, in programma a Belgrado, valevole come seconda semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile.

L’Italia ha chiuso la seconda fase al secondo posto del Girone F, e sfiderà alle ore 20.30 la Serbia, che ha chiuso al primo posto nel Girone E: i padroni di casa hanno perso col Montenegro l’ultimo match, ininfluente però ai fini del piazzamento conclusivo nel raggruppamento, mentre il Settebello ha sconfitto la Croazia in un match divenuto praticamente ad eliminazione diretta.

La vincente di questo match affronterà in finale, domenica alle ore 20.30, la vincente dell’altra semifinale, che alle ore 17.00 di oggi metterà di fronte Grecia ed Ungheria: gli ellenici hanno raggiunto il penultimo atto da imbattuti, mentre i magiari hanno sconfitto ai rigori la Spagna nello scontro diretto decisivo della seconda fase. La finale per il bronzo sarà in programma sempre domenica, alle ore 17.00.

Il match tra Italia e Serbia, in programma a Belgrado, valevole per la semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, inizierà alle ore 20.30: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 20.00, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!