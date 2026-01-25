LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: ballottaggio in casa Italia per l’ultimo posto olimpico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’ultima giornata di competizioni prima dei Giochi olimpici di Milano/Cortina 2026! Si gareggia sui 20 chilometri con partenza di massa a tecnica classica da Goms (Svizzera)!

Elia Barp e Federico Pellegrino non vogliono smettere di sognare in vista Giochi olimpici, quest’oggi si trovano a gareggiare in un format a loro molto gradito. Non ci sarà in Val di Fiemme questa gara, ma sicuramente oggi si può provare a salire sul podio. Il poliziotto, quarto nella generale, ha giustamente lasciato spazio alla potenza di Mocellini, quarto ieri, e oggi sarà fresco. Il giovane veneto invece ê 9° in Coppa, oggi vuole quel primo individuale che ha sfiorato a Oberhof nella ultima distance disputata.

Tra le donne ancora assente Gismondi, mentre torna a gareggiare Caterina Ganz, che in Fiemme gareggerà in casa e che sta forse disputando la migliore stagione della carriera. Anna Comarella, Nadine Laurent e Martina Di Centa le altre azzurre coinvolte oggi. Davide Graz, Martino Carollo, Francesco De Fabiani e Simone Daprà gli altri italiani. Favoriti i norge tra i maschi, con Klaebo che ieri ha impressionato nella sprint, mentre tra le donne é gara aperta a sorprese con le svedesi di punta che non ci sono. Attenzione alla corta tra Diggins e Ilar in Coppa, con l’americana che ha oltre 200 punti di margine.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE delle Mass Start da 20 chilometri con partenza di massa da Goms (SUI), si parte alle 11:15 con quella femminile, alle 14:15 con quella maschile. Vi aspettiamo, poi sarà tempo di Olimpiadi!