LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: svizzeri favoriti, ma gli azzurri possono sfidarli

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Wengen, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. La velocità maschile torna protagonista questo weekend in Svizzera con la classica tappa sulla Lauberhorn, che prevede un SuperG prima di una delle discese più belle del calendario.

Il favorito per la vittoria è il solito Marco Odermatt, che cerca il secondo successo stagionale in SuperG. Davanti al proprio pubblico l’elvetico vuole confermarsi l’uomo da battere anche in questa specialità. In questa stagione Odermatt non è mai andato oltre la quinta posizione in Super G: oltre alla vittoria di Copper Mountain lo svizzero ha chiuso secondo in Val Gardena, quarto a Livigno e quinto a Beaver Creek.

Nei quattro Super G stagionali ci sono stati quattro vincitori differenti. Oltre al già citato Odermatt si sono imposti Vincent Kriechmayr a Copper Mountain, Jan Zabystran nella pazza gara della Val Gardena e Marco Schwarz in quel di Livigno. I due austriaci proveranno a sorprendere la folta spedizione elvetica anche oggi, mentre il ceco cercherà un piazzamento in top 10 per continuare la propria scalata.

Anche gli italiani proveranno a rovinare la festa della Svizzera. L’Italia può contare su diverse frecce per andare a caccia del podio e della vittoria. A guidare la spedizione azzurra è il “solito” Dominik Paris, che cerca il secondo podio stagionale dopo il terzo posto della discesa della Val Gardena. Tanta curiosità per vedere in azione Giovanni Franzoni, già a podio in stagione in Super G ed autore del miglior tempo nella prima prova di Wengen. Proveranno a stupire anche Mattia Casse e Christof Innerhofer.

Il Super G di Wengen scatterà alle 12.30 con la partenza del primo atleta. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del Super G di Wengen con aggiornamenti minuto dopo minuto per vivere insieme tutte le emozioni di quest’evento. Buon divertimento!