LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Rast sfida Shiffrin, c’è Giada D’Antonio

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Splinderuv Mlyn in Cechia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Si tratta dell’ultimo slalom, il settimo di Coppa del Mondo, prima di quello di Cortina che assegnerà il titolo olimpico. Camille Rast è pronta a rimettersi faccia a faccia con Mikaela Shiffrin, su una pista, si è già visto ieri in gigante, gradita ad entrambe le due contendenti principali alla vittoria. Non c’è, invece, una contesa per la Coppa del Mondo di specialità visto che Shiffrin ha vinto sei dei sette slalom disputati in stagione.

La battaglia annunciata oper la vittoria è proprio questa, tra la statunitense Mikaela Shiffrin e la svizzera Camille Rast, anche se una terza incomoda potrebbe esserci, dopo quello che ha fatto ieri in gigante, e si tratta della statunitense Paula Moltzan che ha sfiorato il primo successo in coppa del Mondo, batttuta soltanto dalla svedese Sara Hector, anche lei decisa a riprovarci oggi. In casa Svizzera accanto a lei ci sarà Wendy Holdener, tornata sul podio nella prima gara del 2026, e una Mélanie Meillard in chiara crescita dopo i segnali incoraggianti mostrati nelle ultime uscite. L’Austria, invece, senza Katharina Liensberger, punta forte su Katharina Truppe, sul podio a Flachau sulla neve di casa. Attese risposte anche da Katharina Huber e Katharina Gallhuber.

Occhi puntati anche su Lara Colturi, già capace di salire sul podio in quattro slalom su cinque in questa prima parte di stagione e un po’ in difficoltà nelle ultime uscite: in Cechia proverà a entrare nella battaglia per la vittoria che ancora le manca in Coppa del Mondo. In casa Italia, la leadership nello speciale resta affidata a Lara Della Mea, nona ieri in gigante, e chiamata a confermare il suo ruolo di riferimento tra le azzurre dopo una fase centrale di stagione che l’ha collocata spesso in top 10, subito a ridosso delle più forti: un passo avanti non indifferente per lei. Attenzione anche a Martina Peterlini proverà a dare continuità ai buoni piazzamenti ottenuti nelle ultime gare, con l’obiettivo di restare stabilmente nelle prime quindici. Completano la formazione italiana le giovanissime molto attese Giada D’Antonio e Anna Trocker, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli e Giulia Valleriani.

La partenza della prima manche è fissata alle 9.30, mentre la seconda scatterà a partire dalle 12.15