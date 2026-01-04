LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Shiffrin per proseguire il filotto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Il primo slalom del 2026 della Coppa del Mondo femminile riporta il Circo Bianco dove si era chiuso il 2025: sulle nevi slovene di Kranjska Gora, teatro di una tappa storicamente legata alle prove tecniche. Dopo il gigante già archiviato, l’attenzione è tutta concentrata sullo slalom, che inaugura il nuovo anno agonistico tra i pali stretti.

La gara, però, perde una delle sue interpreti di riferimento: Katarina Liensberger non sarà al via a causa dell’infortunio rimediato venerdì in allenamento, un’assenza pesante per una delle protagoniste più continue della disciplina nelle ultime stagioni. Sul piano tecnico, lo slalom femminile ha finora raccontato una storia a senso unico. Mikaela Shiffrin ha messo la firma su tutte le gare disputate tra i rapid gates, cinque su cinque, confermandosi il riferimento assoluto. Dopo una serie di successi netti, l’americana ha però dovuto spingere al limite a Semmering, dove ha costruito la vittoria in rimonta, lasciando intravedere qualche spiraglio alle rivali. Su tutte Camille Rast, sempre più solida e accreditata come antagonista principale nella corsa alle vittorie.

Occhi puntati anche su Lara Colturi, già capace di salire sul podio in quattro slalom su cinque in questa prima parte di stagione: a Kranjska Gora andrà a caccia di quel successo che manca ancora al suo palmarès in Coppa del Mondo. In casa Italia, la leadership nello speciale resta affidata a Lara Della Mea, chiamata a confermare il suo ruolo di riferimento tra le azzurre. Accanto a lei, Martina Peterlini proverà a dare continuità al buon piazzamento centrato in Austria, con l’obiettivo di restare stabilmente nelle prime quindici. Completano la formazione italiana Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e Giulia Valleriani, in una gara che dovrà offrire segnali diversi rispetto a Semmering, condizionata da una gestione del tracciato molto discussa che ha scatenato polemiche nel post-gara.

Le azzurre saranno sei al cancelletto, e non sette, a causa della riduzione della quota a disposizione. Fuori dai giochi di Kranjska Gora Giada D’Antonio, che insieme ad Anna Trocker e Collomb proseguirà il proprio percorso di crescita nel circuito Nor-Am Cup in Nord America.

La partenza della prima manche è fissata alle 9.30, mentre la seconda scatterà a partire dalle 12.15