LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca risposte in slalom

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom speciale maschile in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 69 atleti da 21 Paesi. Seconda manche, con inversione dei migliori 30, dalle ore 13.30.

In casa Italia saranno sei gli azzurri al via nella prima manche della gara odierna sui 69 totali al cancelletto di partenza: Alex Vinatzer partirà col 19, Tommaso Sala col 24, Tobias Kastlunger col 38, Matteo Canins col 52, Tommaso Saccardi col 59 e Corrado Barbera col 66.

Si tratta del quartultimo slalom speciale prima delle Olimpiadi: Vinatzer al momento è fuori dal secondo gruppo di merito e punta a scalare la World Cup Starting List per provare a partire tra i primi 15 ai Giochi, mentre Tobias Kastlunger cerca una buona prestazione per consegnare l’11° posto e dunque il contingente massimo al settore maschile dell’Italia per Milano Cortina 2026.

Lo slalom speciale maschile in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.30 con la prima manche (seconda run dalle ore 13.30): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.00, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!