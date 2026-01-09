LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Goggia e Vonn

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. A trenta giorni dalla discesa olimpica di Cortina, il grande sci alpino femminile ritrova la velocità dopo le tappe di Semmering e Kranjska Gora, dedicate alle prove tecniche. L’attenzione si sposta ora su Zauchensee, dove sono in programma le prove ufficiali della discesa libera sulla impegnativa pista del Kälberloch. Il fine settimana austriaco, che vedrà sabato 10 gennaio la discesa e domenica il SuperG, assume un valore che va oltre il semplice risultato: è un test fondamentale sul piano tecnico e psicologico, utile per misurare condizione, interpretazione del tracciato e capacità di gestione in vista dell’attesissimo appuntamento olimpico.

La seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee, in programma sulla tecnica e selettiva pista del Kälberloch, rappresenta un passaggio già più indicativo in vista della gara del fine settimana. Dopo una prima giornata in cui molte big hanno scelto deliberatamente di gestire e prendere confidenza con il tracciato, il secondo allenamento ufficiale è tradizionalmente quello in cui iniziano a emergere gerarchie più attendibili e sensazioni concrete. Il primo riscontro cronometrico ha confermato come il contesto sia ancora fluido. A sorprendere è stata la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, autrice del miglior tempo in 1’20”50, davanti a un terzetto austriaco guidato da Christina Ager, con Mirjam Puchner e Lena Wechner subito alle spalle. Segnali interessanti anche dalla Francia con Camille Cerutti, capace di inserirsi nelle prime posizioni con un pettorale alto, a conferma di una pista che può premiare interpretazioni diverse.

Come previsto, molte delle grandi favorite hanno volutamente tenuto un profilo basso. Sofia Goggia ha chiuso lontana dalle prime posizioni, così come Lindsey Vonn, in un allenamento interpretato più come ricognizione che come vera simulazione di gara. Un copione classico che rende la seconda prova un momento chiave per valutare eventuali cambi di passo. Il quadro generale resta quello di una discesa estremamente aperta, anche alla luce delle assenze pesanti che caratterizzano il weekend. Senza Federica Brignone, Lara Gut-Behrami e con Mikaela Shiffrin che continua a evitare la specialità, Zauchensee diventa un terreno fertile per conferme e possibili outsider. Da osservare con attenzione anche Emma Aicher, Cornelia Hütter ed Ester Ledecká, tutte attese a un approccio più aggressivo.

In casa Italia il primo riferimento è stato Nadia Delago, sesta a meno di sette decimi dalla vetta, mentre Elena Curtoni ha chiuso in top 20 senza forzare e Vicky Bernardi ha completato una prova ordinata. Tutte indicazioni che rendono la seconda prova particolarmente significativa per capire chi inizierà ad alzare il ritmo e chi continuerà a lavorare soprattutto sul feeling. Grande attenzione è naturalmente rivolta a Sofia Goggia, che nella prima prova ha scelto di non spingere, chiudendo lontana dalla vetta ma senza correre rischi. Una gestione programmata, in linea con l’approccio adottato da molte big, ma che rende la seconda prova particolarmente significativa: la bergamasca resta il principale riferimento azzurro, non solo per i precedenti sulla pista (vittoria nel 2024), ma anche per il ruolo che riveste nella classifica di specialità. Un eventuale cambio di passo nel secondo allenamento offrirebbe indicazioni importanti sul suo stato di forma in vista della gara. Le azzurre al via a Zauchensee sono: Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. Si comincia alle 11.30. Buon divertimento!