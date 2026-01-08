LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia deve domare una pista sfavorevole. La startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. A un mese esatto dalla discesa olimpica di Cortina, la velocità femminile torna protagonista dopo i due week end di Semmering e Kranjska Gora dedicate alle discipline tecniche, con le prove ufficiali della discesa libera di Zauchensee, sulla selettiva pista del Kälberloch. Il weekend austriaco, che proporrà sabato 10 gennaio la discesa e domenica il supergigante, rappresenta un banco di prova tecnico e mentale in vista dell’appuntamento a cinque cerchi.

L’Italia si presenta con un contingente imponente di dieci atlete, impegnate sin da giovedì nelle prove cronometrate. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere, con la possibilità di schierare nove azzurre in discesa e dieci in superG. Una profondità numerica che riflette la solidità del movimento italiano della velocità. I precedenti sul Kälberloch parlano azzurro: tre successi complessivi, con Federica Brignone vincitrice della combinata nel 2020 e del supergigante nel 2022, e Sofia Goggia trionfatrice in discesa nel 2024, gara in cui Nicol Delago salì sul terzo gradino del podio. Proprio Goggia resta il riferimento principale, quarta nella classifica di specialità con 142 punti, alle spalle di Lindsey Vonn, leader con 240.

Il quadro competitivo, però, è fortemente condizionato dalle assenze eccellenti. Mancano alcune delle prime dieci della WCSL: L’Italia deve fare ancora a meno di Federica Brignone, la Svizzera dovrà rinunciare a Lara Gut-Behrami, ma ritrova Corinne Suter, al rientro dopo l’infortunio, mentre gli Stati Uniti sono privi di Lauren Macuga e Mikaela Shiffrin che continua ad evitare la discesa. Le defezioni aprono la porta a una discesa estremamente aperta, con un mix di certezze e nuove pretendenti. Attenzione a Emma Aicher, già vincitrice a Sankt Moritz, a Cornelia Hütter, dominatrice a Val d’Isère, e alla tedesca Kira Weidle. Da monitorare anche Ester Ledecká, che mette temporaneamente da parte lo snowboard, la campionessa del mondo Breezy Johnson, le austriache Puchner e Huetter, oltre alle giovani in ascesa come Monsen e Malorie Blanc.

Zauchensee diventa così un crocevia fondamentale della stagione, tra classifica di specialità, equilibri tecnici e indicazioni olimpiche. Per le italiane, e in particolare per Goggia, le prove ufficiali diranno molto sullo stato di forma e sulla capacità di interpretare una pista che esalta velocità pura, coraggio e precisione. Un passaggio chiave, con Cortina già chiaramente all’orizzonte.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. Si comincia alle 11.30. Buon divertimento!