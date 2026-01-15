LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: inizia la corsa di Daniel Grassl nel corto maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma corto maschile, primo segmento di gara odierno, in attesa del libero delle coppie di artistico che assegnerà il primo titolo questa sera. Un appuntamento che può segnare una svolta. Il Campionato Europeo propone una gara maschile che si presenta carica di significati e responsabilità, soprattutto per Daniel Grassl, chiamato a vestire i panni dell’uomo da battere.

Il contesto competitivo è già stato profondamente influenzato da un’assenza pesantissima: quella del francese Adam Siao Him Fa, dominatore delle ultime tre edizioni continentali con due ori e un argento. La scelta del transalpino di rinunciare alla rassegna europea per concentrare ogni energia sul percorso verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha di fatto ridisegnato gli equilibri della competizione, aprendo scenari nuovi e aumentando la pressione su chi resta. In questo quadro, Grassl emerge come il profilo più solido e affidabile. Il pattinatore altoatesino, seguito da Edoardo De Bernardis, è reduce da una prima parte di stagione estremamente convincente, certificata anche dal quarto posto alle Finali del Grand Prix di Nagoya, risultato che lo colloca stabilmente nell’élite internazionale. I riscontri cronometrici e tecnici parlano chiaro: due short program oltre i 90 punti e un personal best da 288.72, punteggio che lo renderebbe competitivo non solo in Europa, ma anche in un contesto mondiale di alto livello.

Dal punto di vista strategico, non dovrebbero esserci stravolgimenti: il layout già rodato, con due quadrupli nel programma corto e tre nel libero, sembra offrire le migliori garanzie in termini di equilibrio tra rischio e rendimento. La chiave sarà la gestione emotiva, aspetto che in passato ha talvolta inciso sulle prestazioni dell’azzurro nei momenti decisivi. La concorrenza, tuttavia, non manca. Kevin Aymoz resta un’incognita affascinante: capace di espressioni artistiche di altissimo livello quanto di improvvisi blackout competitivi. Attenzione anche al campione in carica Lukas Britschgi, protagonista di una stagione discontinua ma dotato di un bagaglio tecnico sufficiente per inserirsi nella lotta per le medaglie. L’estone Aleksandr Selevko, argento nel 2024 e brillante secondo a Skate Canada, rappresenta una mina vagante credibile, così come il georgiano Nika Egadze, pattinatore imprevedibile, alterno tra exploit di spessore e prestazioni opache.

Chiude il quadro la componente italiana più ampia, con Nikolaj Memola e Matteo Rizzo. Due atleti diversi per stile e percorso, accomunati da una stagione non semplice. Memola difende l’argento conquistato dodici mesi fa, mentre Rizzo può contare su un curriculum europeo di assoluto valore, impreziosito da tre medaglie. Per entrambi, Sheffield non rappresenta solo una tappa continentale, ma anche un passaggio cruciale in ottica Milano Cortina 2026, con in palio il posto in squadra nell’appuntamento più importante della carriera.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma corto maschile, dalle 14.00