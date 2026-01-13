LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Ghilardi/Ambrosini senza Conti/Macii

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello short program delle coppie, prima gara valida per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico quest’anno in scena sul ghiaccio britannico di Sheffield. Sarà una gara attesa in chiave Italia malgrado il forfait di Sara Conti e Niccolò Macii.

Il binomio Campione d’Europa nel 2023 e argento nel 2024 non sarà della partita alla rassegna continentale per motivi precauzionali, considerato un risentimento fisico da parte della dama. A puntare al podio ci saranno quindi i soli Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, i quali però se la dovranno vedere principalmente con tre team particolarmente agguerriti per poterso accaparrare la terza medaglia in carriera dopo quelle ottenute rispettivamente nel 2023 (argento) e nel 2024 (bronzo).

Stiamo parlando dei grandi favoriti del lotto, i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, detentori del titolo e solitamente noti per lasciare molto poco sul piatto, anche se proprio in questa annata sportiva non sono mancati sparuti vuoti di sceneggiatura proprio nel corpo. Pericolosi inoltre anche i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava (argento nel 2024 e bronzo nel 2025) oltre che gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatechenko, quarti nelle ultime due edizioni e reduci dalla prima Finale Grand Prix della carriera conquistata. Occasione di crescita infine per il binomio tricolore Irma Caldara-Riccardo Maglio, motivati ad avvicinarsi quanto più possibile alla top 10.

OA Sport vi offre la DIRETTA dello short program delle coppie, segmento d’apertura valido per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico. Programma dopo programma, sollevamento dopo sollevamento, salto lanciato dopo salto lanciato, per non perdere davvero nulla. Si comincia alle ore 14:00 italiane con il primo gruppo di lavoro. BUON DIVERTIMENTO!