LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia del titolo di doppio

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego e Karen Khachanov/Andrey Rublev, partita valevole per la finale di doppio dell’ATP 250 di Hong Kong 2026.

Sfida di altissimo livello per la coppia italiana che sfida il duo russo per il primo titolo della stagione. I due Lorenzo si sono iscritti a questo torneo con l’obiettivo di giocare qualche match in più per levarsi di dosso la ruggine dell’off season. Con il passare dei turni però gli azzurri hanno cambiato obiettivo, mettendo nel mirino il trofeo che sarebbe il primo per la coppia.

Musetti e Sonego hanno iniziato il torneo battendo 7-6, 6-4 Kecmanovic/Muller in un’ora e ventitrè minuti di gioco. Ai quarti gli azzurri hanno rimontato Erler/Galloway, secondi favoriti del seeding, vincendo per 5-7, 6-3, 10-4. In semifinale i due italiani hanno beneficiato del forfait di Diallo e Wong, accedendo così direttamente all’ultimo atto.

Percorso più complicato per i due russi, che inseguono il secondo titolo in coppia dopo il successo nel Master 1000 di Madrid del 2023. Khachanov/Rublev hanno vinto tutti gli incontri al tie-break battendo Nouza/Rikl, numeri 4 del seeding, per 6-7, 6-3, 11-9, Arribage/Olivetti per 6-3, 3-6, 10-4 e Kirkov/Stevens per 7-5, 3-6, 10-8.

L’incontro odierno sarà il primo tra le due coppie. La finale di doppio è in programma mezz’ora dopo la fine della finale di singolare, prevista per le 8.30 italiane. Vista la presenza di Musetti in entrambe le partite però il riposo minimo varierà a seconda della durata del match di singolare. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!