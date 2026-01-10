Live Sport
LIVE Musetti-Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: semifinale con vista sulla top5. Si parte alle 8.30
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di una sfida nobile di semifinale dell’ATP 250 di Hong Kong 2026 che propone un affascinante confronto tra Lorenzo MUSETTI e Andrey Rublev per un posto in finale nel primo torneo della stagione.
Il carrarino dopo la vittoria contro il beniamino di casa Coleman Wong affronta il primo grande nome della stagione 2026, il nobile decaduto Rublev. Musetti ha faticato non poco contro Tomas Martin Etcheverry nell’esordio stagionale, salvo poi regolare 6-4, 6-4 il pericoloso big server di Hong Kong. Oggi, una vittoria significherebbe superare Alex De Minaur al 5° posto in classifica mondiale, con l’aussie eliminato dalla United Cup che non potrà rispondere.
Best ranking all’orizzonte quindi per Musetti, che sogna di tornare a vincere un torneo nel circuito maggiore dopo quell’ultima affermazione di Napoli nel 2023 contro Berrettini. Ricordiamo che la primissima parte di stagione può essere estremamente importante per il toscano, visto che non difende praticamente niente nei primi due mesi di circuito. Il russo staziona al momento in 14^ posizione virtuale. Chi vince affronta Giron o Bublik!
Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sfida di semifinale dell’ATP 250 di Hong Kong 2026 che propone Lorenzo MUSETTI contro Andrey Rublev. Si parte alle ore 8:30, vi aspettiamo! L’Italia vuole la prima finale dell’anno!