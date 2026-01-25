LIVE Musetti-Fritz, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida di cartello tra n.5 e n.9!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e l’americano Taylor Fritz. Settimo confronto diretto tra i due tennisti con la situazione in perfetta parità. A livello Slam l’unica sfida risale allo splendido successo che l’azzurro colse ai quarti di finale di Wimbledon 2024. Il vincente del match troverà ai quarti il serbo Novak Djokovic, che ha beneficiato del forfait del ceco Jakub Mensik.

Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’importante appuntamento da numero 5 del ranking ATP. Il toscano nel suo percorso ha superato dapprima il belga Collignon, poi per 3-0 Lorenzo Sonego nel derby di secondo turno, ed infine il ceco Tomas Machac in 5 set dimostrando un’ottima condizione psicofisica. Ormai a suo agio su tutte le superfici l’azzurro ha iniziato il 2026 centrando la finale nell’ATP 250 di Hong Kong in cui ha ceduto il passo al kazako Bublik.

Dal canto suo Fritz, ventinovenne di Rancho Santa Fè (California, Stati Uniti d’America), arriva agli ottavi dopo aver piegato in 4 set il francese Royer, in 3 parziali il ceco Kopriva ed infine al quarto set il veterano elvetico Wawrinka. Lo statunitense ha avviato la propria stagione agonistica rappresentando team USA nella United Cup. Numero 9 del ranking ATP è tra i migliori in assoluto sul cemento outdoor, superfice su cui vanta anche una finale agli US Open.

I PRECEDENTI:

ATP Finals 2025 2-0 Fritz 6-3 6-4

Giochi Olimpici 2024 Musetti 2-0 6-4 7-5

Wimbledon 2024 Musetti 3-2 3-6 7-6 (5) 6-2 3-6 6-1

Montecarlo 2024 Musetti 2-0 6-4 6-4

Coppa Davis 2024 Fritz 2-0 7-6 (8) 6-3

Wimbledon 2022 Fritz 3-0 6-4 6-4 6-3

L’ottavo di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e l’americano Taylor Fritz sarà il secondo match sulla Rod Laver Arena dall’1.30 dopo Pegula-Keys ed inizierà in ogni caso non prima delle 4.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!