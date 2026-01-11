LIVE Milano-Perugia, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa per dimenticare la Champions

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Serie A1 di pallavolo femminile fra Numia Vero Volley Milano e Bartoccini-Mc Restauri Perugia. La partita, valida come diciannovesimo turno del massimo campionato italiano, sarà disputata all’Opiquad Arena di Monza. La squadra di Egonu potrà contare quindi anche sul supporto del pubblico di casa.

Milano, almeno sulla carta, è la favorita per la partita di oggi pomeriggio. La squadra di coach Lavarini però non può certamente sottovalutare un avversario che nasconde diverse insidie. Egonu e compagne arrivano all’appuntamento dopo due vittorie in campionato e da quarta forza in classifica con 40 punti. In settimana però la trasferta turca di Champions League è terminata con una sconfitta per 3-2 contro l’Eczacıbaşı. Un risultato che ha interrotto il cammino continentale e che potrebbe aver lasciato diverse scorie nella squadra meneghina.

Perugia arriva a Monza senza particolari pressioni di risultato, ma con l’obiettivo di mostrare segnali di reazione, cercando maggiore ordine e compattezza dopo settimane difficili. La squadra umbra si presenta profondamente diversa rispetto alle ultime uscite. In pochi giorni, nel tentativo di risollevare una stagione sciagurata che vede le perugine ultime in classifica, la società ha deciso di cambiare guida tecnica, esonerando Giovi e affidando la panchina a Micoli. Novità anche sul campo, Williams ha risolto il suo contratto con la società, che nel frattempo ha firmato con la nuova palleggiatrice Giulia Gennari, in attesa dell’arrivo ufficiale di Mlual dal Monviso.

Lavarini, dopo la dispendiosa trasferta di Istanbul, potrebbe lasciare spazio a chi finora ha giocato meno. Possibile l’utilizzo quindi dell’opposta Akimova al posto di Egonu; con lei, a completare la diagonale, potrebbe trovare il campo anche la palleggiatrice di riserva Miner al posto di Cambi. Reclama spazio anche Elena Pietrini, così come la centrale Sartori. Tutto è nelle mani del coach, anche se con riserve di questo livello diventa assai più facile decidere di affidarsi a loro.

La partita fra Numia Vero Volley Milano e Bartoccini -Mc Restauri Perugia, diciannovesimo turno di Serie A1 femminile, si giocherà all’Opiquad Arena di Monza e avrà inizio alle 17.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti punto dopo punto! Buon divertimento!