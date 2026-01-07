LIVE Las Palmas-Perugia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: serve una vittoria netta in Spagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di Champions League di Volley 2025-2026 che vede di fronte Guaguas Las Palmas e PERUGIA, match valido per la seconda giornata del girone C della manifestazione continentale.

Serve una vittoria all’equipaggio italiano lontano dal PalaEvangelisti per archiviare la pratica qualificazione più in fretta possibile. L’ideale sarebbe imporsi per 3-0 o 3-1 per poi giocarsi il doppio scontro diretto per il primo posto contro Berlino Volley. Oggi per i ragazzi di coach Lorenzetti ci sono però da domare i campioni di Spagna di Las Palmas in 3 o 4 parziali per issarsi comunque in testa al raggruppamento.

I Diavoli hanno festeggiato nel weekend di Serie A italiana la vittoria nel Mondiale per Club 2025, il trofeo conquistato in Brasile ha dato grande slancio a Perugia e la vittoria contro Milano nel massimo campionato italiano lo testimonia. Osmany Juantorena è il giocatore da tenere d’occhio tra gli iberici, lui che si tolto molte soddisfazioni con la maglia azzurra e nel campionato italiano e oggi non sarà una partita nell’ordinario dal punto di vista emotivo per lui.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sfida di Champions League di Volley tra Guaguas Las Palmas e PERUGIA, incontro valido per la seconda giornata del girone C. Si partirà alle ore 19:30, vi aspettiamo!