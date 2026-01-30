LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: ultimo giorno di prove a porte chiuse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei test collettivi privati di Barcellona organizzati dai team di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Il day-5 dello shakedown al Montmelò vedrà il completamento delle operazioni di “rodaggio” per i team impegnati sul circuito catalano.

Ricordiamo che da regolamento ogni squadra può usufruire al massimo di tre giornate (sulle cinque totali dei Test catalani) in pista. In casa Ferrari ieri si sono raccolte diverse informazioni e le impressioni dei piloti sono state positive in termini di affidabilità sulla macchina. Non si guarda ai tempi, questo è quanto è stato detto a Maranello.

Certo, non si può far finta di niente rispetto a quanto messo in mostra dalla Mercedes in questi giorni iberici. Il britannico George Russell e Kimi Antonelli hanno espresso una grande costanza di rendimento, trovando anche il limite con una certa facilità. Tutto va tarato, però è lecito pensare che a Brackley abbiano lavorato nella giusta direzione.

Ultima giornata in cui rivedremo in azione la vettura che più di tutte ha impressionato per le sue forme e si parla dell’Aston Martin, che ieri non è stato in grado neanche di completare i pochi giri previsti. Vedremo se i problemi di “gioventù” della macchina progettata da Adrian Newey saranno risolti. Curiosità anche sulla McLaren, rallentata ieri da un problema al sistema di alimentazione del carburante.

Si comincia alle ore 9.00 con l’ultima giornata dei test collettivi di Barcellona per la Formula Uno al Montmelò. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del day-5 dello shakedown catalano con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento della preparazione verso il Mondiale 2026 di F1: buon divertimento!