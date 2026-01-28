LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: terzo giorno, debutta la McLaren campione in carica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei test collettivi privati di Barcellona organizzati dai team di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Il day-3 dello shakedown al Montmelò vedrà il debutto della McLaren campione del mondo piloti e costruttori in carica, infatti la scuderia inglese aveva rinunciato ai primi due giorni per girare da mercoledì a venerdì.

Ricordiamo che da regolamento ogni squadra può usufruire al massimo di tre giornate (sulle cinque totali dei Test catalani) in pista, non a caso ieri causa pioggia hanno girato solamente Ferrari e Red Bull. La Scuderia di Maranello dovrebbe fermarsi oggi per poi disputare regolarmente gli ultimi due giorni disponibili tra giovedì e venerdì, ma fino all’ultimo minuto i piani possono sempre cambiare.

Williams ha avuto dei problemi con il telaio dopo aver fallito i crash test della FIA e salterà per intero la settimana di test al Montmelò, mentre Aston Martin ha raggiunto in ritardo il circuito iberico e scenderà in pista probabilmente solo giovedì e venerdì. Vedremo quali saranno invece le scelte degli altri team, che si baseranno soprattutto sulle previsioni meteo per ottimizzare il lavoro.

Si comincia alle ore 9.00 con la terza giornata dei test collettivi di Barcellona per la Formula Uno al Montmelò. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del day-3 dello shakedown catalano con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento della preparazione verso il Mondiale 2026 di F1: buon divertimento!