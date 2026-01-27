LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: seconda giornata di prove a porte chiuse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test di F1 a Barcellona. Sul circuito catalano andrà in scena una sessione tutta da interpretare, con le nuove vetture che saranno analizzate nei dati, confrontando quanto è emerso al simulatore e rapportato ai numeri ottenuti dalla pista. Un lavoro comparativo svolto a porte chiuse.

Le prove invernali rappresentano un passaggio fondamentale per le squadre, che potranno raccogliere dati tecnici preziosi e affinare l’affidabilità delle vetture in vista delle due finestre ufficiali di test a Sakhir (dall’11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio) e soprattutto del debutto stagionale in Australia, previsto dal 6 all’8 marzo 2026.

La Williams non sarà in Spagna perché è in ritardo col progetto dopo qualche inconveniente riscontrato nel momento in cui la vettura è stata sottoposta ai crash-test. Si parla di eccesso importante nel peso. Ferrari e McLaren non sono scese in pista nel day-1, ma inizieranno il loro programma a partire dalla seconda giornata.

Grande curiosità su quanto saprà fare la Rossa, chiamata a una reazione dopo annate molto negative e lontanissime dalle ambizioni di una scuderia così importante. Tante incognite però ci sono sul nuovo progetto e i test in Catalogna daranno delle indicazioni, anzitutto, sull’affidabilità della monoposto ancor più che sulle prestazioni.

Ci saranno due fasi dedicate ai test, ovvero dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.