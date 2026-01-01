LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: Van der Poel per il primo assolo dell’anno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofee Baal 2026, appuntamento del circuito X2O che inaugura il 2026 di ciclocross. Come sempre si rinnova la caccia a Mathieu Van der Poel, con l’olandese chiarissimo favorito della vigilia alla ricerca di un nuovo ed ennesimo assolo. Appuntamento alle ore 15.00 con il via ufficiale della competizione maschile ospitata dal piccolo villaggio belga di Baal.

Continua la cavalcata trionfale dell’alfiere del team Alpecin-Deceuninck, padrone assoluto del ciclocross internazionale in questo avvio di inverno. Van der Poel ha dimostrato di non avere rivali su qualsivoglia terreno ed in ogni condizione metereologica. L’asso olandese ha fame di vittorie e non si tirerà indietro neppure nel primo evento dell’anno solare. Principali avversari del neerlandese il connazionale Lars Van der Haar e numerosi belgi.

Supporter degli atleti di casa che sperano in un colpaccio di Thibau Nys, tra i più in palla in quest’ultimo periodo, e confidano anche nella costanza di Toon Aerts e Laurens Sweeck. Tra gli outsiders il britannico Cameron Mason e lo svizzero Lars Sommer. Per i colori azzurri ai nastri di partenza figurano Filippo Fontana e Tito Vicini, che partiranno alla ricerca di un ingresso nella top 15. Da segnalare anche la presenza del belga Gianni Veermeersch, campione del mondo gravel 2022 e vincitore in passato di eventi nel ciclocross.

La gara maschile del GP Sven Nys, conosciuta come Trofee Baal, inizierà alle 15.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!