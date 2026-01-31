LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: l’Italia punta su Stefano Viezzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dei mondiali di cliclocross under 23. I giovani cicilisti si sfideranno sull’impegnativo circuito di Hulst, nei Paesi Bassi. Il tracciato presenta difficoltà soprattutto dal punto di vista tecnico con diversi ostacoli e barriere artificiali.

La speranza azzurra è ovviamente Stefano Viezzi. Il classe 2006 è reduce da un ottimo terzo posto nell’ultima di Coppa del Mondo under 23 di Hoogereide e, nonostante un avvio di stagione in salita, è riuscito ad agguantare il quarto posto nella classifica di CDM. Due anni fa il talento della Alpecin Premier Tech riuscì ad ottenere la maglia iridata nella gara Junior e quest’oggi ce la metterà tutta per strappare il titolo anche nella categoria superiore. Purtroppo non potrà essere della partita un altro grande talento azzurro. Mattia Agostinacchio, un anno più piccolo di Viezzi e anche lui campione del mondo Junior in passato, non è stato convocato a causa di problemi fisici. Il campione europeo non potrà dunque tentare di conquistare anche la maglia di campione del mondo oltre quella con i colori del Vecchio Continente.

Viezzi dovrà vedersela soprattutto con il vicnitore della Coppa del Mondo under 23 David Haverdings. L’olandese classe 2004 ha vinto ben quattro tappe nella massima competizione di categoria in questa stagione e si candida ad assoluto favorito della gara. Appena un grandino sotto l’olandese nei pronostici c’è il francese Aubin Sparfel. Coetaneo di Viezzi, il giovane della Decathlon si è messo in luce maggiormente rispetto all’azzurro. Con le sue due vittorie il transalpino si è classificato secondo in Coppa del Mondo e si presenta oggi ai nastri di partenza come l’avversario principale per Haverdings. Per la corsa al podio Viezzi deve fare attenzione anche alla squadra belga, forse senza un campionissimo, ma con diversi corridori in grado di correre per la medaglia, come Kay De Bruyckere, Arthur Van Den Boer e Yordi Corsus.

La gara dei mondiali di ciclocross under 23 di Hulst si preannuncia molto equilibrata; fra i pretendenti ad una medaglia c’è anche il giovane italiano Stefano Viezzi! La gara sull’impegnativo circuito olandese prenderà il via alle 13.10. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale della gara con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!