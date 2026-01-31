LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: Sara Casasola mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali elitè femminili di ciclocross 2026. Ad Hulst (Paesi Bassi) continua la rassegna iridata del ciclocross con la seconda giornata di questo week-end che prevede la corsa donne junior, quella uomini U23 e soprattutto la gara elitè femminile, che scatterà alle 15.10.

La favorita assoluta per la vittoria è Lucinda Brand. L’olandese cerca il successo davanti al proprio pubblico al termine di una grande stagione di Coppa del Mondo in cui ha vinto 7 delle 12 tappe. Il vero rebus per la neerlandese è legato alla sua condizione fisiche: nelle ultime settimane Brand è stata vittima di un problema al polpaccio, che ha cambiato i suoi piani nell’avvicinamento al Mondiale.

Tante le avversarie per Brand, specialmente tra le proprie connazionali. L’Olanda infatti ha dominato la Coppa del Mondo, vincendo in tutte le 12 gare femminili. Quando non ha trionfato Brand si sono imposte Aniek Van Alphen (Flamanville), Ceylin Del Carme Alvarado (Zonhoven) e Puck Pieterse (Maasmechelen e Hoogerheide). Proveranno ad essere in lotta per le medaglie anche la francese Amandine Fouqenet, la ceca Kristýna Zemanová e la britannica Zoe Bäckstedt, unica atleta U23 in gara.

Sarà una sola la rappresentante italiana in questa gara. A difendere il tricolore italico sarà Sara Casasola, la quale parte come mina vagante e cerca di sorprendere il blocco olandese per prendersi una medaglia. La campionessa italiana ha ottenuto un brillante secondo posto nella tappa di Coppa del Mondo di Tabor oltre alla buona quarta posizione di Maasmechelen e la quinta di Terralba.

La gara femminile è in programma per le 15.10.