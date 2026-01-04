LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: gara Elite femminile in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della gara di Coppa del Mondo di ciclocross femminile. Oggi le atlete si sfideranno sul circuito di Zonhoven, in Belgio. Manca sempre meno alla fine della stagione di ciclocross, quella di oggi è infatti la nona tappa su dodici della Coppa del Mondo. Fondamentale non fare passi falsi per le donne di classifica!

Lucinda Brand sta dominando la stagione ed oggi potrebbe sferrare l’attacco decisivo per la vittoria della Coppa del Mondo! Alle sue spalle, lontana quasi 80 punti, c’è Aniek Van Alphen. Al terzo posto, unica non olandese fra le prime dieci, la francese Amandine Fouquenet che si dovrà guardare le spalle dall’attacco del plotone orange formato da Bentveld, Van Anrooj, Van Der Heijden e Alvarado.

La favorita di oggi non può non essere la campionissima Lucina Brand, che ha vinto sette delle otto tappe finora disputate. La leader di Coppa del Mondo dovrà fare particolarmente attenzione a due atlete che sembrano in gran forma in queste settimane: Ceylin del Carmen Alvarado e Puck Pieterse; la prima, già vincitrice su questo percorso nella passata stagione, è reduce da una bella vittoria al Superprestige di Mol, in una giornata da tregenda. Pieterse invece ha vinto nell’ultima gara del 2025, il Superprestige di Diegem.

La pattuglia delle italiane sarà guidata da Sara Casasola. La più talentuosa delle azzurre ha cominciato la stagione alla grande, arrivando seconda nella prova di CdM di Tabor, per poi calare leggermente nelle ultime sfide. La campionessa nazionale torna in gara dopo due settimane, l’ultima prova disputata fu a Koksijde, che però non fu portata a termine dalla classe ’99. Con lei ci saranno anche Carlotta Borrello, Lucia Bramati, Elisa Ferri e Giorgia Secchi.

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross di Zonhoven prenderà il via alle 13.40! OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!