LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2026 in DIRETTA: c’è Van der Poel!

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa valida per la Coppa del Mondo di ciclocross, in scena in quel di Benidorm, in Spagna. I riflettori in campo Elite maschile saranno puntati su Mathieu Van der Poel, il quale ha cambiato idea all’ultimo momento decidendo di essere della partita in terra iberica nonostante avesse deciso in precedenza di non prendere parte all’appuntamento.

Con tutta probabilità l’olandese si è fatto ingolosire dalla sua situazione nella classifica generale, dove comanda le operazioni con 200 punti, dieci in più del belga Thibau Nys, secondo con 190 davanti ai connazionali Michael Vanthourenhout (187) e Laurens Sweeck (186). Fino a questo momento, il corridore ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato, nello specifico cinque in Coppa del Mondo (Namur, Anversa, Koksijde, Gavere, Zonhoven), due nell’X20 Trofee e poi al Zilvermeercross. L’obiettivo, neanche a dirlo, è quello di fare dieci su dieci.

In casa Italia presenti invece Filippo Agostinacchio, Gabriele Spadoni, Simone Zecchini, Gioele Bertolini, Lorenzo Dallarosta, Marco Marzani e Federico Ceolin, tutti a caccia di una prestazione positiva.

La tappa di Benidorm, decima gara della Coppa del Mondo di ciclocross, inizierà alle 15.10 dopo quella femminile, con Van der Poel favoritissimo per la vittoria. Segui l’intera competizione minuti per minuto in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!