LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA: prove generali per l’Italia prima di Anterselva

Le cose finora non sono andate benissimo per l’Italia sulla neve della Cechia che di solito è molto amica degli azzurri. Nelle due individuali la scarsa precisione al tiro ha privato gli azzurri di risultati di prestigio ma le gare di giovedì e venerdì hanno anche detto che gli azzurri di punta sono in grande condizione sugli sci e dunque servirà sistemare qualcosa al poligono per puntare davvero in alto nell’appuntamento più importante del quadriennio sulla pista di casa ad Anterselva.

L’Italia, che in questo format vanta due vittorie nella sua storia in Coppa del Mondo ma tanti piazzamenti di prestigio, è la seconda favorita di una gara dove sono tante le assenze di peso, con la formazione titolare composta da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Fa un po’ effetto pensare che sarà l’ultima volta che l’Italia si presenterà in Coppa del Mondo con questa formazione

Con due doppiette nelle due Individual Short dei giorni scorsi, la favorita d’obbligo per la gara odierna è la Francia che però non schiera la formazione titolare a differenza degli azzurri e si presenta con uno solo dei quattro atleti saliti sul podio: Justine Braisaz, che viene schierata assieme ad Oceane Michelon, Oscar Lombardot e Quentin Fillon Maillet. Squadra interessante quella della Norvegia con Siri Skar, Ingrid Tandrevold, Johan-Olav Botn, Isak Leknes Frey.

Tra le outsider, da tenere d’occhio i padroni di casa della Cechia con Jislova, Vobornikova, Hornig, Krcmar, una Svezia alquanto rimaneggiata con Skottheim, Heijdenborg, Brandt e Stefansson e la Germania con Weidel, Kebinger, Riethmueller e Rees. Sulla carta un passo indietro la Finlandia senza l’apporto di Minkkinen, la Svizzera senza Baserga e Stalder e l’Austria senza Hauser.

