LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: duello Francia-Norvegia, azzurri outsider

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta maschile di Oberhof (GER), tradizionalmente, la più bella della stagione. L’Italia (Braunhofer, Bionaz, Hofer, Giacomel) non vuole smettere in alcun modo di vivere il sogno cui è dentro ormai da un mese e mezzo!

La storia dice che gli azzurri si esaltino in quella che per molti è la località simbolo del mese di gennaio, si pensi alla medaglia mondiale conquistata a squadre, piuttosto che a quanto fanno in passato da Lukas Hofer e Dominik Windisch. Dalla giornata di ieri tuttavia la storia dello sport italiano non è più la stessa, perché quanto fatto da Tommaso Giacomel difficilmente potrà essere eguagliato. La squadra chiaramente è gasata, e ci si proverà anche nella gara di oggi, dove un podio rappresenterebbe quasi un’impresa.

Favorite Francia (Claude, Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot) e Norvegia (Frey, Dale, Uldal e Christiansen), come sempre. La Svezia (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma e Samuelsson) e la Germania (Strelow, Fratscher, Nawrath e Zobel) saranno difficilissime da battere, ma con l’Hofer visto in questa due giorni e un Bionaz ritrovato, ed un buon lancio di Braunhofer, quest’oggi gli azzurri potranno sognare tutto, perché Tommaso Giacomel può tutto!

Non resta che augurarvi buon divertimento con la Diretta LIVE della staffetta maschile di Oberhof, che chiude la tappa maschile più bella di sempre per l’Italia di Tommaso Giacomel, leader di Coppa del Mondo. Un buon proseguimento con noi dalle 11:00, vi aspettiamo!