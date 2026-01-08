LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: gara anticipata di un giorno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Oberhof, prima gara individuale della quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per giovedì 9 gennaio 2026, con forti raffiche di vento attese su Oberhof, ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma della BMW IBU World Cup di biathlon.

La Sprint femminile, inizialmente in calendario per venerdì 9 gennaio alle 14:25 (CET), è stata anticipata a giovedì 8 gennaio 2026, con partenza fissata alle 14:15 (CET). Modifiche anche per la Sprint maschile, sempre in programma l’8 gennaio: l’orario di inizio è stato posticipato alle 11:30 (CET). Prima della gara maschile, il programma della giornata prevede inoltre un momento di commemorazione dedicato a Sivert Guttorm Bakken, scomparso in Italia poco prima di Natale, che verrà celebrato con un omaggio ufficiale.

Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non saranno al via della prossima tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Oberhof, in programma dall’8 all’11 gennaio. Dopo un avvio di stagione di alto livello, le due azzurre hanno scelto, in accordo con lo staff tecnico, di seguire un mini-ciclo di preparazione personalizzato, rinunciando all’appuntamento tedesco.Nel dettaglio, Wierer svolgerà il proprio lavoro a Lavazè dal 6 al 10 gennaio, affiancata dal tecnico Pietro Dutto, mentre Vittozzi sarà impegnata a Ridanna negli stessi giorni, seguita dagli allenatori Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro. In assenza delle due leader, la squadra italiana femminile presente a Oberhof sarà composta da Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Rebecca Passler e Linda Zingerle, chiamate a difendere i colori azzurri nelle gare femminili della tappa tedesca.

Ad Oberhof, oltre alla sprint di oggi, in campo femminile si gareggerà a livello individuale con una sprint e con la staffetta. La gara arriva in un momento chiave della stagione e con una classifica generale estremamente compatta nelle posizioni di vertice. Al comando c’è la francese Lou Jeanmonnot con 481 punti, atleta che ha già dimostrato grande solidità nelle sprint grazie a continuità e freddezza al poligono. Alle sue spalle incalza la norvegese Maren Kirkeeide (413), rivelazione della prima parte di stagione e protagonista di un avvio sorprendente.

Sul podio virtuale della generale figura anche Dorothea Wierer (363), così come Lisa Vittozzi (304), entrambe però assenti a Oberhof per scelta tecnica condivisa con lo staff. Un’assenza pesante che toglie due riferimenti alla Sprint ma che non riduce il tasso tecnico della gara. Tra le principali contendenti spiccano la svedese Anna Magnusson, stabilmente nelle prime posizioni della generale, la finlandese Suvi Minkkinen, vincitrice della sprint inaugurale di Östersund, e la francese Camille Bened, in costante crescita. Occhi puntati anche sulle sorelle Öberg, con Hanna Öberg già a segno a Le Grand-Bornand e Elvira Öberg sempre pericolosa quando la velocità sugli sci fa la differenza.

I risultati stagionali delle sprint raccontano un equilibrio diffuso: a Östersund successo per Minkkinen davanti a Magnusson, a Hochfilzen affermazione di Jeanmonnot su Kirkeeide, mentre a Le Grand-Bornand ha brillato Hanna Öberg con Jeanmonnot e Wierer sul podio. Numeri che confermano come Oberhof possa diventare un crocevia importante nella corsa alla sfera di cristallo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Oberhof, prima gara individuale della quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026 in programma oggi, giovedì 8 gennaio, alle ore 14.15. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!