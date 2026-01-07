Leuven-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 7 gennaio (ore 20.30) si gioca Leuven-Civitanova, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley maschile. La Lube si rituffa nella massima competizione europea dopo aver subito due cocenti delusioni in una settimana: prima l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia per mano di Perugia e poi la sconfitta rimediata in Superlega contro Trento, con tanto di scivolone al sesto posto in classifica generale.

I cucinieri cercheranno di rialzare prontamente la testa in occasione di questa trasferta in Belgio, andando a caccia della seconda vittoria nella manifestazione dopo quella ottenuta un mese fa tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum contro il Montpellier. I biancorossi partiranno con i favori del pronostico e proveranno a portare a casa un successo fondamentale nella lotta per il primo posto nel gruppo E, in attesa dello scontro diretto con i polacchi del PGE Projekt Varsavia.

A trascinare il sestetto guidato da coach Giampaolo Medei saranno soprattutto gli attaccanti Aleksandar Nikolov, Mattia Bottolo ed Eric Loeppky sotto la guida di Mattia Boninfante, con Giovanni Gargiulo e Marko Podrascanin al centro, Fabio Balaso il libero. Dall’altra parte della rete bisognerà stare particolarmente attenti a Christophe Witvrouwen, Arsene Ponsin e Gidas Prevert.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Leuven-Civitanova, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LEUVEN-CIVITANOVA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 7 gennaio

Ore 20.30 Volley Haasrode Leuven vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA LEUVEN-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.